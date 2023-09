Czwarte zwycięstwo! Holandia zapewniła sobie drugie miejsce w polskiej grupie ME siatkarzy

Macedonia Północna przegrała w Skopje z Holandią 0:3 w meczu grupy C mistrzostw Europy siatkarzy. W ekipie gospodarzy nie zagrał kontuzjowany Nikola Gjorgiev, co znacznie zmniejszyło ich szanse na nawiązanie wyrównanej walki. Pomarańczowi zakończyli pierwszą fazę mistrzostw z bilansem 4 zwycięstwa – 1 porażka. W innym wtorkowym meczu tej grupy Polska zagra z Danią.

W premierowej partii, po wyrównanym początku, przewagę uzyskali siatkarze Holandii (11:14). Pewną wygraną w tym secie zapewniły im właściwie dwoma asami serwisowymi Nimir Abdel-Aziz (17:23), a przypieczętował skutecznym atakiem Gijs Jorna (19:25).

Druga odsłona toczyła się pod dyktando Pomarańczowych, którzy znakomicie prezentowali się w bloku (osiem punktów w całym secie). W pewnym momencie różnica wynosiła dziesięć oczek, wydawało się, że to koniec emocji w tej partii, wówczas jednak do walki zerwali się gospodarze. Popisali się serią siedmiu wygranych akcji od 10:20 do 17:20, a w polu zagrywki błysnął Aleksandar Ljaftov (trzy asy). W końcówce Holendrzy utrzymali jednak przewagę, a wynik seta na 19:25 ustalił asem serwisowym Twan Wiltenburg.

Holendrzy przeważali również od początku trzeciego seta (3:7). W środkowej części seta wyraźnie odskoczyli rywalom – po punktowej zagrywce Bennie Tuinstry było 8:15. Pomarańczowi pewnie zmierzali po zwycięstwo, które stało się faktem gdy skutecznie zaatakował Siebe Korenblek (16:25).

Skrót meczu Macedonia Północna - Holandia:

Najwięcej punktów zdobyli: Nimir Abdel-Aziz – 15 dla Holandii oraz Aleksandar Ljaftov – 14 dla pokonanych. Skuteczność w ataku (38%–57%) oraz punktowy blok (4–13) wyraźnie po stronie Pomarańczowych.

Dzięki tej wygranej siatkarze reprezentacji Holandii zapewnili sobie drugie miejsce w grupie. Pierwsze zajmie najprawdopodobniej Polska, jeśli wygra ostatnie mecze grupowe z Danią i Czarnogórą.

Macedonia Północna – Holandia 0:3 (19:25, 19:25, 16:25)

RM, Polsat Sport