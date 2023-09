W pierwszym ćwierćfinale tegorocznych mistrzostw świata w koszykówce Litwini zmierzą się z Serbami. Której ekipie uda się awansować do półfinału turnieju? Relacja i wynik na żywo meczu Litwa - Serbia na Polsatsport.pl.

Litwini podczas trwającego mundialu prezentują koszykówkę na naprawdę najwyższym możliwym poziomie. Jonas Valanciunas i spółka z pięciu rozegranych spotkań wygrali wszystkie, w pokonanym polu zostawiając między innymi Grecję oraz Stany Zjednoczone. To właśnie triumf nad Amerykanami był prawdziwym pokazem siły litewskiej reprezentacji. Dzięki wygranej 110:104 nasi sąsiedzi awansowali do ćwierćfinału z pierwszej lokaty.

ZOBACZ TAKŻE: Koszykarze Sudanu Płd. i Japonii z awansem do turnieju olimpijskiego

W 1/4 finału zadanie będzie jednak naprawdę wymagające. Serbowie, mimo, że na turnieju grają bez swojego lidera Nikoli Jokicia, cały czas należą do światowej czołówki. Minimalna porażka z Włochami sprawiła, iż do kolejnej fazy imprezy "weszli" z drugiej lokaty. We wtorkowy poranek możemy spodziewać się niezwykle wyrównanej batalii.

Relacja i wynik na żywo meczu Litwa - Serbia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 10.45.