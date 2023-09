Piotr Lisek w nowej roli! Zaskakujący debiut mistrza świata

Pierwszy odcinek nie zawiedzie widzów kochających sport. Z torem ninja zmierzy się mistrz skoków o tyczce, medalista halowych mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy, Piotr Lisek! Jest niezwykle utalentowany, ma charakter wojownika i zaraża optymizmem. Jego zestaw cech doskonale pasuje do tych, którymi obdarzeni są najlepsi zawodnicy Ninja. Czy to wystarczy, by dojść do finału? Jak ocenia to sam mistrz?

- Już jak pierwszy raz zobaczyłem „Ninja Warrior Polska” to stwierdziłem, że też muszę spróbować tu swoich sił. To fantastyczny program. Przyznam szczerze, że bardzo chciałem wcześniej poćwiczyć choć na jakimś mini torze, żeby się do tego przygotować. Niestety, nie miałem na to czasu, bo stale jestem w ciągłym sezonie i walczę o to, by skakać jak najwyżej. Niemniej, jestem bardzo podekscytowany wejściem na tor i nie mogę się już doczekać - przyznał Lisek.

Tor Ninja Warrior

Pierwszy odcinek zacznie się od znanego już biegu parkourowca. Tu potrzebny będzie doskonały balans ciała. Druga zaplanowana przeszkoda - zjazd na kolumnie, wymagać będzie siły i zręczności. Przechodząc dalej, zawodnicy przebiegną po krawędziach, których pokonanie oznacza dobrą koordynację i równowagę. Wskakującym na kolejną przeszkodę, tzw. drogę rowerową przydadzą się silne ręce. Na koniec zostanie krzywa ściana, kończąca każdy tor eliminacyjny w programie.

Dopiero wciśnięcie buzzarera, pilnowanego przez Jurka i Jurasa, oznaczać będzie pomyślne ukończenie eliminacji. W tym sezonie na torze pojawią się najlepsi z najlepszych, więc aby dostać się do półfinału bardziej niż kiedykolwiek będzie liczyć się czas, a nie tylko pokonanie wszystkich przeszkód. Kto okaże się najlepszy?

Prowadzący Ninja Warrior

Do walki zagrzewać będą niezmiennie: czarująca, charyzmatyczna i empatyczna Karolina Gilon, wojownik nokautujący ciosem i ostrym jak brzytwa językiem, Łukasz Juras Jurkowski oraz 183 cm uśmiechu, szalonych komentarzy i encyklopedycznej wiedzy o sporcie, Jurek Mielewski.

Nad zachowaniem najlepszych standardów na torze będzie dbała znana z 6. edycji programu, najsprawiedliwsza ze sprawiedliwych, sędzia Katarzyna Budzisz.

