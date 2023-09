Pochodzący z Wielkopolski sportowiec ma w swoim dorobku wiele sukcesów. Jego specjalnością jest skok o tyczce. W 2017 roku w Belgradzie został halowym mistrzem Europy w tej dyscyplinie. Łącznie podczas swojej kariery zgromadził pięć medali mistrzostw świata, trzy na otwartym stadionie i dwa w hali oraz pięć krążków na wspomnianych już halowych mistrzostwach Starego Kontynentu.

- Już jak pierwszy raz zobaczyłem "Ninja Warrior Polska” to stwierdziłem, że też muszę spróbować tu swoich sił. To fantastyczny program. Przyznam szczerze, że bardzo chciałem wcześniej poćwiczyć choć na jakimś mini torze, żeby się do tego przygotować. Niestety, nie miałem na to czasu, bo stale jestem w ciągłym sezonie i walczę o to, by skakać jak najwyżej. Niemniej, jestem bardzo podekscytowany wejściem na tor i nie mogę się już doczekać - powiedział Lisek przed udziałem w programie.

Przypomnijmy, że show, w którym zadebiutował 31-letni zawodnik, polega na pokonaniu wymagającego toru przeszkód. Jak poradził sobie Lisek?

Polski tyczkarz z animuszem rozpoczął walkę z torem eliminacyjnym. W szybki i sprawny sposób rozprawił się z dwoma pierwszymi przeszkodami, jednak trzecia z nich okazała się dla niego zbyt wymagająca. Lisek poślizgnął się na przeszkodzie i wpadł do wody. Tym samym zakończył swój udział w popularnym programie.