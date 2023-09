Aryna Sabalenka skomentowała awans na pozycję liderki WTA. Te słowa mogą zaskakiwać

Po tym, jak Świątek przegrała w czwartej rundzie US Open z Jeleną Ostapenko, było jasne, że Polka w najbliższym notowaniu rankingu WTA straci panowanie w kobiecym tenisie na rzecz Sabalenki. Zawodniczka z Białorusi za cel na ten sezon obrała sobie detronizację Polki. Ale gdy już udało się jej zrealizować zadanie, wypowiada się bardzo spokojnie na temat zaistniałej sytuacji.

ZOBACZ TAKŻE: Poruszający wpis Igi Świątek. "To dobry moment, żeby o tym wspomnieć"

- Tak naprawdę, jak ważny jest ranking? Nie zagwarantuje mi on większych korzyści, od tych jakie miałam będąc numerem dwa. Jedyna różnica, to taka, że będę na szczycie, ale niezależnie od tego, rywalki będą chciały zrobić wszystko, aby z tobą wygrać. Staram się powiedzieć, że nie ma potrzeby, abym zmieniała swoje nastawienie. Muszę dalej grać jak najlepiej i dawać z siebie wszystko - skwitowała Sabalenka.

25-letnia tenisistka jest bardzo blisko kolejnego sukcesu w tegorocznym Wielkim Szlemie. Dotarła już do półfinału US Open, w którym zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Na początku roku Sabalenka wygrała w Australian Open, natomiast na kortach Rolanda Garrosa oraz Wimbledonu docierała do najlepszej czwórki turnieju.

KN, Polsat Sport