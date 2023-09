Startuje Puchar Świata w rugby. Plan transmisji na antenach Polsatu Sport

Transmisje do 182 krajów świata. 2,5 mln kibiców na trybunach. Co najmniej 800 mln przed telewizorami. 600 tysięcy gości z zagranicy. Budżet organizacyjny na poziomie 600 mln euro. Puchar Świata w rugby to wedle wielu źródeł trzecia największa sportowa impreza na Kuli Ziemskiej po igrzyskach olimpijskich i piłkarskim mundialu. Do tego miejsca na podium rości sobie prawa jeszcze kilka wielkich imprez, ale nie ulega wątpliwości, że rugbowy mundial, tak jak ten piłkarski i tak jak igrzyska, rozgrywany co cztery lata, to gigantyczna impreza skupiająca uwagę całego sportowego świata.

10. turniej na 200 lat tradycji

Co ciekawe to dopiero dziesiąta edycja tej imprezy. A rugby obchodzi w tym roku 200 lecie istnienia. Przywiązani do tradycji działacze rugby, zwłaszcza ci z Anglii, skąd dyscyplina się wywodzi, przez ponad 170 lat nie godzili się na profesjonalizację sportu, ani na organizację imprezy, która skupiałaby wszystkie najlepsze drużyny świata.

Anglikom, którzy rządzili w światowej federacji (IRB) wystarczał rozgrywany od 1882 roku Turniej Pięciu Narodów (dziś Sześciu Narodów) oraz tradycyjne tournée, jakie co roku odbywała ich reprezentacja po Południowej Półkuli plus tournée drużyny Lwów Brytyjskich (też co cztery lata), czyli połączonych reprezentacji Anglii, Irlandii i Walii.

Dopiero Francuz Albert Ferrasse, prezes tamtejszej federacji rugby, który objął stery w IRB, w koalicji z Nowozelandczykami, Australijczykami i RPA przegłosował i przekonał Anglików, Szkotów i Irlandczyków do tego, by zorganizować mistrzostwa świata.

Zaczęło się w Nowej Zelandii

Pierwszy turniej odbył się w 1987 roku w Nowej Zelandii i Australii, czyli w krajach, które jako pierwsze, już w latach 70-tych XX wieku występowały z inicjatywą organizacji mistrzostw. W finale na legendarnym stadionie Eden Park w Auckland Nowa Zelandia pokonała Francję 29:9.

Pierwszy turniej obejrzało na żywo ponad 600 000 widzów, średnia widzów na stadionach nie przekroczyła 20 000 (według niektórych źródeł 16 000), a transmisje trafiły do niemal 100 krajów. Zysk finansowy też był jeszcze skromy – milion funtów, ale maszyna ruszyła.

Każdy kolejny turniej rósł jak na drożdżach. Zarówno pod względem telewizyjnej widowni, liczby kibiców na trybunach, dochodów finansowych. Rekord padł w 2015 roku podczas turnieju w Anglii. 2 477 805 sprzedanych biletów, średnia widzów na stadionie ponad 51 tysięcy, średnia cena biletu – ponad 100 funtów. Dochód ponad 500 mln funtów, a całkowity zysk z imprezy ponad 130 mln funtów.

Władze światowej federacji chwaliły się zasięgami telewizyjnymi sięgającymi czterech miliardów widzów na całym świecie, co jest poddawane krytyce, ale nie ulega wątpliwości, że są one gigantyczne i idą w setki milionów widzów.

Szósty turniej z rzędu w Polsacie Sport

Od 2003 roku w tym gronie są widzowie Polsatu Sport. Nasza stacja będzie transmitować turniej po raz szósty z rzędu. I tak jak w poprzednich latach pokaże wszystkie 48 meczów na żywo.

Zaczynamy w piątek absolutnym hitem. Na Stade de France pod Paryżem gospodarze – Francja, zmierzą się z trzykrotnymi mistrzami świata Nową Zelandią. Mecz obejrzy komplet 80 tysięcy widzów. To będzie od razu mecz o pierwsze miejsce w grupie.

W pierwszy weekend pokażemy aż siedem meczów, wśród nich kolejne mega hity. W sobotę Anglia – Argentyna, w niedzielę mecz obrońców tytułu RPA ze Szkocją oraz Walijczyków z Fidżi.

Turniej potrwa aż do 28 października. Pierwszy miesiąc to faza grupowa. Potem osiem najlepszych drużyn zagra w fazie pucharowej. Ćwierćfinały w weekend 14-15 października, półfinały 20-21 października. Wielki finał 28.10, dzień wcześniej mecz o brąz.

Poniżej plan transmisji na pierwsze dwa tygodnie imprezy.

8 września, Polsat Sport Fight, Polsat Sport Premium 2

Godz. 21.15

Francja vs Nowa Zelandia (Gr. A) – Stade de France, Saint-Denis.

9 września

Godz. 12.55, Polsat Sport News

Włochy – Namibia (Gr. A) – Stade Geoffroy Guichard, Sain-Etienne

Godz. 15.25, Polsat Sport Premum 1

Irlandia – Rumunia (Gr. B) – Stade de Bordeaux, Bordeaux

Godz. 17.55, Polsat Sport Premium 1

Australia vs Gruzja (Gr. C) – Stade de France, Saint-Denis

Godz. 21.00 – Polsat Sport Premium 2

Anglia vs Argentyna (Gr D) – Stade Velodrome, Marsylia

10 września

Godz. 12.55, Polsat Sport Fight

Japonia vs Chile (Gr. D) – Stadium de Toulouse, Tuluza

Godz. 17.40, Polsat Sport Extra

RPA vs Szkocja (Gr. B) – Stade Velodrome, Marsylia

Godz. 20.55, Polsat Sport News

Walia vs Fidżi (Gr. C) – Stade de Bordeaux, Bordeaux

14 września

Godz. 20.55, Polsat Sport Extra

Francja vs Urugwaj (Gr. A) – Stade Pierre Mauroy, Lille

15 września

Godz. 21.00 – Polsat Sport Fight

Nowa Zelandia vs Namibia (Gr. A) – Stadium de Toulouse, Tuluza

16 września



Godz. 15.00, Polsat Sport Premium 1

Samoa vs Chile (Gr. D) – Stade de Bordeaux, Bordeaux

Godz. 17.45, Polsat Sport Premium 1

Walia vs Portugalia (Gr. C) – Stade de Nice, Nicea

Godz. 21.00, Polsat Sport Fight

Irlandia vs Tonga (Gr. B) – Stade de la Beaujoire, Nantes

17 września

Godz. 14.55, Polsat Sport News

RPA vs Rumunia (Gr. B) – Stade de Bordeaux, Bordeaux

Godz. 17.40, Polsat Sport News

Australia vs Fidżi (Gr. C) – Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne

Godz. 20.55, Polsat Sport Fight

Anglia vs Japonia (Gr. D) – Stade de Nice, Nicea

20 września

Godz. 17.45, Polsat Sport Fight

Włochy vs Urugwaj (Gr. A) – Stade de Nice, Nicea

21 września

Godz. 20.55, Polsat Sport Extra

Francja vs Namibia (Gr. A) – Stade Velodrome, Marsylia

22 września

Godz. 17.40, Polsat Sport News

Argentyna vs Samoa (Gr. D) – Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne