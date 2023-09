Coco Gauff - Karolina Muchova to pierwszy półfinał US Open 2023. Faworytką jest Amerykanka, lecz Czeszka na pewno nie odda tego spotkania bez walki. Kto zwycięży? Relacja i wynik na żywo z meczu Gauff - Muchova na Polsatsport.pl.

Nie bez przyczyny to właśnie Amerykanka jest faworytką tego spotkania. Ma na koncie już 10 zwycięstw z rzędu, a na trwającym turnieju wyeliminowała m.in. Jelenę Ostapenko czy Caroline Wozniacki. Ważne jest też to, co wydarzyło się tuż przed US Open. W finale turnieju w Cincinnati ograła w dwóch setach właśnie Muchovą.



To jedyna porażka Czeszki w ostatnich 11. meczach. Co ciekawe, to było ich pierwsze i jak na razie ostatnie spotkanie. Kto w takim razie będzie cieszył się z awansu do finału?

W zeszłym roku po triumf w rywalizacji singlistek na US Open sięgnęła Iga Świątek. Polska tenisistka w finale wielkoszlemowego turnieju pokonała Ons Jabeur, nie tracąc w meczu ani jednego seta. W poprzedniej edycji zmagań na kortach w Stanach Zjednoczonych po tytuł sięgnął również Carlos Alcaraz. Hiszpan w finale okazał się lepszy od Caspera Ruuda.

Tenisistki i tenisiści rywalizujący w tegorocznym US Open będą mieli szanse na rekordowe zarobki. Warto bowiem przypomnieć, że w puli nagród nowojorskiego turnieju jest aż 65 milionów dolarów.

Finał singlowej rywalizacji pań odbędzie się w sobotę 9 września. Dzień później o tytuł powalczą panowie.

jb, Polsat Sport