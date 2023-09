Znamy gospodarza WTA Finals. Wybór wzbudził kontrowersje

W 2023 roku turniej miał wrócić do Shenzhen w Chinach, jednak ostatecznie wybór padł na Meksyk.

- Chciałbym wyrazić moje uznanie dla organizatorów turnieju w Cancun za ich zaangażowanie w tegoroczne finały. Ta edycja imprezy zapewni fantastyczne wrażenia zarówno zawodniczkom, jak i kibicom, będzie odpowiednim finałem cyklu WTA w 2023 roku i umożliwi nam dalsze budowanie silnej przyszłości kobiecego tenisa - podkreślił prezes zarządu WTA Steve Simon, cytowany na oficjalnej stronie cyklu.

Taka decyzja oznacza, że turniej powróci do Meksyku po rocznej przerwie. W 2021 roku w Guadalajarze triumfowała Hiszpanka Garbine Muguruza. W ostatniej edycji rozgrywek w Fort Worth w Stanach Zjednoczonych wygrała natomiast Francuzka Caroline Garcia.

Świątek w zeszłym roku odpadła w półfinale po porażce z Białorusinką Aryną Sabalenką, która w poniedziałek zajmie jej miejsce jako liderka światowego rankingu.

Decyzja podjęta przez WTA budzi kontrowersje, bowiem nie tylko została ogłoszona bardzo późno, ale także należy zwrócić uwagę na fakt, że turniej w Cancun zakończy się zaledwie dwa dni przed początkiem finałowych rozgrywek Pucharu Billie Jean King, który odbędzie się w hiszpańskiej Sewilli. Oznacza to, że jeśli Świątek awansowałaby do finału WTA Finals, to miałaby bardzo mało czasu, by odbyć długą podróż między kontynentami. W zeszłym roku sytuacja była podobna i z tego powodu najlepsza polska tenisistka zrezygnowała z gry w finałach Pucharu Billie Jean King.

MC, PAP