W miniony czwartek Polacy przed własną publicznością zmierzyli się z Wyspami Owczymi. Wydawało się, że będzie to dla nich idealny mecz na odbudowanie po klęsce w Kiszyniowie z Mołdawią. Do przerwy na tablicy wyników widniał jednak bezbramkowy remis, a gra Biało-Czerwonych pozostawiała wiele do życzenia. Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Piłkarze trenera Santosa nadal mieli problem z przedarciem się przez szczelną obronę reprezentacji Wysp Owczych.

ZOBACZ TAKŻE: El. Euro 2024: Wyniki i skróty sobotnich meczów (WIDEO)

Dopiero w 73. minucie sędzia podyktował rzut karny po zagraniu ręką w "szesnastce" jednego z Farerów. "Jedenastkę" na gola zamienił Robert Lewandowski. 10 minut później kapitan reprezentacji Polski podwyższył na 2:0. To jednak nie zatarło złego wrażenia dotyczącego przebiegu spotkania. Polacy wygrali, lecz nie zachwycili swoją dyspozycją.

Atmosfera wokół reprezentacji zrobiła się w ostatnim czasie napięta. Rozczarowująca postawa sportowa oraz kłopoty wizerunkowe sprawiły, że drużyna znajduje się pod ostrzałem krytyki. W niedzielę Biało-Czerwoni staną przed szansą, aby udowodnić swoją wartość i pokazać, że zespół rozwija się we właściwym kierunku.

Zadanie nie będzie jednak łatwe. Polacy zagrają na trudnym terenie w Tiranie z Albanią. "Czerwono-Czarni" w czwartek zremisowali na wyjeździe 1:1 z prowadzącymi w grupie Czechami. Obecnie podopieczni Sylvinho mają na koncie o jeden punkt więcej niż Polacy i plasują się tuż nad nimi w tabeli. Wszystko wskazuje na to, że niedzielne spotkanie będzie kluczowe dla losów i układu sił w grupie E.

Czy Polacy rozegrają dobre spotkanie i wrócą na właściwe tory? Czy może grający u siebie Albańczycy okażą się przeszkodą nie do przejścia? Przypomnijmy, że obie ekipy zmierzyły się ze sobą już w marcu. Wówczas na PGE Narodowym górą byli Biało-Czerwoni, którzy wygrali 1:0 po trafieniu Karola Świderskiego.

Albania - Polska. Kiedy mecz? O której godzinie?

Transmisja meczu Albania - Polska w niedzielę w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek studia o godz. 19:00. Początek meczu od 20:35.

mtu, Polsat Sport