Rovanpera o 2.04,4 wyprzedza Hiszpana Daniego Sordo (Hyundai I20 Rally1), a trzeci ze stratą 2.09,4 jest Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1). Fin objął prowadzenie rajdzie na ostatnim, sobotnim odcinku specjalnym, który wygrał.

Drugi etap był dniem pogromu dla kilku doskonałych kierowców, którzy przegrali walkę z... warunkami drogowymi. Trasy odcinków specjalnych były bowiem na skutek ulewnego deszczu mocno zniszczone, pełne dziur i wybojów, ostrych kamieni, które zostały wymyte z nawierzchni podczas ulew.

Jako pierwszy już na porannej pętli wycofał się prowadzący w rajdzie Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 Rally1). W jego samochodzie doszło do uszkodzenia tylnego zawieszenia.

Po nim na prowadzenie wyszedł Ogier, ale jego taka sama "przygoda" jak Belga spotkała na ostatnim sobotnim OS-ie. Francuz także uszkodził zawieszenie, i choć dotarł do mety, to jego strata do najszybszego na tej próbie Rovanpery wyniosła prawie cztery minuty. Ośmiokrotny mistrz świata spadł w klasyfikacji generalnej na czwartą lokatę, do lidera traci już ponad 3.40 i nie ma najmniejszych szans, aby walczyć o zwycięstwo.

O ile serwis jego samochód naprawi, to zapewne wystartuje w niedzielę w ostatnim trzecim etapie, aby walczyć o dodatkowe punkty na Power Stage.

Pecha mieli w sobotę także Polacy. Zarówno Kajetan Kajetanowicz, jak i Mikołaj Marczyk (obaj Skoda Fabia RS Rally2) złapali kapcie, musieli się zatrzymać na ponad minutę i przez to stracili w klasyfikacji. Po drugim etapie Kajetanowicz w WRC2 jest na szóstej pozycji, do lidera Andreasa Mikkelsena (Skoda Fabia RS) traci 2.15,1. Marczyk plasuje się na 11. pozycji ze stratą 11.13,1 do Norwega.

W niedzielę w programie są trzy OS-y. Ostatni startuje o godz. 12:15 czasu polskiego.

MC, PAP