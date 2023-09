Hajto wściekły po meczu z Albanią! "Truchtał, wywracał się. Jak trener może tego nie widzieć?"

Hajto "wyróżnił" między innymi Grzegorza Krychowiaka, który jego zdaniem nie rozegrał najlepszego meczu.

- To, co w dzisiejszym spotkaniu wyprawiał Grzegorz Krychowiak, truchtając, wywracając się, grając wszystko w szerokość i w tył... Jak jako taki doświadczony trener, mając Grzegorza Mielcarskiego w sztabie, nie widzisz dobrej dyspozycji Bartosza Slisza, który dobrze broni i czyta grę? Wystawiamy Krychowiaka, który jest arogancki w kierunku dziennikarzy i który mógł wylecieć za dwie żółte kartki już z Wyspami Owczymi - przyznał.

ZOBACZ TAKŻE: El. Euro 2024: Wyniki i skróty niedzielnych meczów

Były reprezentant Polski zwrócił też uwagę na słabą dyspozycję Roberta Lewandowskiego.

- Jeżeli Robert Lewandowski jest w słabszej dyspozycji, a mamy Karola Świderskiego i Arkadiusza Milika na ławce, dla dobra zespołu powinno się ich wpuścić. Trzeba podejmować ważne i odważne decyzje. Drużyna jest rozsypana. To zdjęcie z kolacji to jeden wielki kicz. Dla mnie rozegrał się tutaj dramat. Zrobiliśmy robotę z Wyspami Owczymi, spodziewałem się, że z Albanią będziemy atakować, pressować. A my czekaliśmy na wyrok. I ten wyrok przyszedł - stwierdził.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, Polsat Sport