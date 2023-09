Hajto ostro o Lewandowskim! "Upokarzające. Wiem, dlaczego młodzi nie chodzą do niego z pytaniami"

"Konieczny jest reset, nowy rozdział. Nie ma sensu, żeby było tak jak jest" - wybrzmiał Lewandowski po porażce w Tiranie, przepraszając kibiców za swoją postawę oraz reszty zespołu. W krytycznych słowach do udzielonego wywiadu napastnika Barcelony odniósł się Hajto.

- Takie słowa są naprawdę upokarzające. Nie dziwię się, że nie ma tam atmosfery. Ten przekaz "wierzę, że chłopaki dadzą radę" jest dla mnie kompletnie słaby, bo to są tak samo faceci jak on. Różnica wieku między nim a resztą wynosi kilka lat. Nie za fajnie te młode chłopaki muszą się czuć i wiem, dlaczego nie chodzą do niego pytać się, co mają robić, jak się rozwijać - powiedział były reprezentant Polski.

Biało-Czerwoni po pięciu rozegranych meczach eliminacyjnych pozostali z sześcioma punktami i zajmują dopiero przedostatnie miejsce w tabeli. Do końca zmagań Polakom zostały jeszcze wyjazdowe starcie z Wyspami Owczymi oraz domowe z Mołdawią i Czechami.

