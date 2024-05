Juventus wygrał Puchar Włoch!

W wyjściowej jedenastce "Starej Damy" zabrakło obu Polaków. W Pucharze Włoch bronił wcześniej Mattia Perin i to on otrzymał szansę w finale. Wojciech Szczęsny cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Z kolei Milik musiał ustąpić miejsca Dusanovi Vlahovicowi oraz Federico Chiesie.



Zobacz także: To on sięgnie po Złotą Piłkę? Ancelotti wskazał swojego kandydata

O wyniku spotkania przesądziła jedna akcja. Już w czwartej minucie gola strzelił wcześniej wspomniany Vlahovic. To trafienie wystarczyło do zapewnienia Juventusowi trofeum.

Milik pojawił się na boisku w 81. minucie, zmieniając strzelca gola.

Atalanta - Juventus 0:1 (0:1)

Bramka: Vlahovic 4.

Skrót meczu Atalanta - Juventus

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport