To on sięgnie po Złotą Piłkę? Ancelotti wskazał swojego kandydata

Real Madryt to faworyt tegorocznego finału Ligi Mistrzów. "Królewscy" w decydującym starciu zmierzą się na Wembley z Borussią Dortmund. Nie od dziś wiadomo, że to właśnie te rozgrywki najbardziej premiują zawodników w kontekście walki o Złotą Piłkę. W tym roku turniejem, który powinien mieć wpływ na plebiscyt są również mistrzostwa Europy. Zdaniem szkoleniowca "Los Blancos", Carlo Ancelottiego szansę na powodzenie w obu zmaganiach ma Toni Kroos, co może czynić go kandydatem do Ballon D'Or.