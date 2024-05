Piast Gliwice podjął decyzję w sprawie trenera

„Cieszę się, że będziemy kontynuować współpracę. Jestem w Gliwicach na tyle długo, że potrafię docenić nie tylko klub, ale też ludzi, z którymi współpracuję na co dzień. Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy i cieszę się, że będzie ona trwała Liczę, że ta przyszłość będzie dla nas udana” – ocenił pochodzący z Serbii szkoleniowiec, który już wcześniej deklarował chęć pozostania w Gliwicach.

ZOBACZ TAKŻE: To koniec! Josue pożegnał się z kibicami Legii. Piękne słowa

Vuković przejął zespół 27 października 2022 od Waldemara Fornalika. Miał w poprzednim sezonie utrzymać ekipę w ekstraklasie, a skończyło się na zajęciu piątego miejsca.

„Zdecydowaliśmy się na przedłużenie umowy Aleksandara Vukovicia, ponieważ jest on świetnym trenerem, który w prowadzeniu drużyny dba o najmniejsze szczegóły. Pod jego skrzydłami można zauważyć progres u wielu piłkarzy i wierzymy w to, że zespół będzie cały czas się rozwijał. Vuko ma świetny kontakt z zawodnikami, którzy darzą go dużym szacunkiem” – komplementował szkoleniowca dyrektor sportowy Piasta Bogdan Wilk.

W klubie, należącym w głównej mierze do samorządu Gliwic, od połowy kwietnia nie ma prezesa. Po rezygnacji Grzegorza Bednarskiego jego obowiązki przejął przewodniczący rady nadzorczej Grzegorz Jaworski.

Bednarski pełnił funkcję szefa gliwickiego klubu od 8 stycznia 2021 roku.

PAP