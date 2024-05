To koniec! Josue pożegnał się z kibicami Legii. Piękne słowa

- Nagrywam to, aby podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali przez ostatnie trzy lata. Nawet, gdy nie było dobrze, zawsze to wsparcie odczuwałem. Bycie kapitanem i gra dla tego klubu, były dla mnie ogromnym zaszczytem. Jestem szczęśliwy, że do końca sezonu mogłem być częścią tej drużyny. Cieszę się z tej przygody, ale nie w zupełności, bo nie zdobyłem mistrzostwa. Ja i moja rodzina przesyłamy wielkie podziękowania. Nigdy tego nie zapomnę. Mam przed sobą jeszcze dwa mecze i obiecuję, że dam z siebie wszystko, aby osiągnąć cel i aby Legia grała w europejskich pucharach - powiedział Josue w materiale wideo zamieszczonym na jego Instagramie.

ZOBACZ TAKŻE: UEFA zmienia zasady przed Euro 2024! Ważna informacja dla Lewandowskiego

Szeregi stołecznej ekipy portugalski pomocnik zasilił w lipcu 2021 roku. Wcześniej był zawodnikiem Hapoelu Beer Szewa. W barwach Legii rozegrał 128 spotkań o stawkę. Strzelił w nich 29 goli i zaliczył 32 asysty. Na swoim koncie ma zwycięstwa w Fortuna Pucharze Polski i Superpucharze Polski oraz występy w Lidze Europy i Lidze Konferencji.

W ostatnich latach Josue był wiodącą postacią Legii. Klika tygodni temu klub podjął decyzję, że nie przedłuży nim kontraktu. Na razie nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował 33-latek.

Do końca bieżących rozgrywek PKO BP Ekstraklasy zostały dwie kolejki. Legia zajmuje trzecie miejsce i w najbliższych meczach spróbuje obronić lokatę premiowaną grą w europejskich pucharach. "Legionistów" czekają jeszcze starcia z Wartą Poznań na wyjeździe i z Zagłębiem Lubin u siebie.