UEFA zmienia zasady przed Euro 2024! Ważna informacja dla Lewandowskiego

Jeśli którykolwiek z pozostałych zawodników zbliży się do arbitra, okazując jakiekolwiek oznaki braku szacunku lub sprzeciwu, otrzyma żółtą kartkę. W przypadku, gdy kapitanem drużyny jest bramkarz, do komunikacji z sędzią zostanie wyznaczony piłkarz z pola.

- Bycie sędzią we współczesnej piłce jest bardzo trudne. Podejmuje on od 200 do 250 decyzji podczas meczu, czyli jedną co 22 sekundy, w trudnych, a czasem kontrowersyjnych sytuacjach, pod ogromną presją. Jesteśmy gotowi rozmawiać i udostępniać więcej szczegółów zawodnikom i trenerom, aby pomóc im zrozumieć, w jaki sposób podjęto decyzję - wyjaśnił Rosetti w liście otwartym opublikowanym we wtorek.

Jak poinformował, trenerzy i zawodnicy z zadowoleniem przyjęli nową zasadę.

- Wyjaśnienie decyzji, gdy otacza cię i wywiera na tobie presję 22 graczy, jest niemożliwe. Może to prowadzić do zerwania komunikacji, a piękna gra bardzo szybko staje się bardzo brzydka. Prosimy, aby wszystkie drużyny upewniły się, że ich kapitan jest jedynym zawodnikiem, który rozmawia z sędzią. Prosimy kapitanów, aby upewnili się, że ich koledzy z drużyny nie wchodzą w drogę i nie otaczają sędziego, umożliwiając prowadzenie bezpośrednich rozmów w celu przekazania decyzji w odpowiednim czasie i z szacunkiem. Co ważne - chcemy, aby tylko kapitan zespołu, który chce omówić decyzję, mógł zwrócić się do sędziego - dodał dyrektor zarządzający ds. sędziowania.

Piłkarskie ME, z udziałem 24 drużyn narodowych, w tym Polski, rozpoczną się 14 czerwca i potrwają do 14 lipca. Na 10 stadionach w 10 niemieckich miastach odbędzie się łącznie 51 spotkań.

PAP