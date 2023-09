Polscy piłkarze nie mogą być zadowoleni ze swoich dotychczasowych wyników podczas eliminacji Euro 2024 roku. Biało-Czerwoni po pięciu meczach mają na swoim koncie sześć punktów. Do tej pory pokonali w domowych meczach Albanię (1:0) i Wyspach Owczych (2:0), natomiast w wyjazdowych starciach przegrali z Czechami (1:3), Mołdawią (2:3) i Albanią (0:2).

Przez to podopieczni Santosa obecnie plasują się na czwartym miejscu w grupie E eliminacji mistrzostw Europy. Awans na jedną z największych imprez w świecie piłki nożnej może być zatem bardzo utrudniony.

Nic zatem dziwnego, że wiele osób zastanawia się, czy Santos nadal powinien zasiadać na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. Głos w tej sprawie w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego zabrał Kulesza.

- Spotkamy się we wtorek, czekam na dokładną analizę od trenera. Wtedy porozmawiamy i ocenimy to, co stało się w Tiranie i jak mają wyglądać dalsze kroki - powiedział prezes PZPN.

Zatem decyzję w sprawie Santosa poznamy prawdopodobnie we wtorek 12 września. Warto przypomnieć, że Portugalczyk pracuje z polską kadrą od stycznia 2023 roku. Biało-Czerwonych prowadził w zaledwie sześciu spotkaniach.

