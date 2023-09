Wszystko jasne! Znany piłkarz ogłosił swój związek (ZDJĘCIA)

- Długo zastanawialiśmy się, co napisać, ponieważ często przywiązujemy dużą wagę do pozorów, a mniejszą do uczuć, ale ten uśmiech mówi więcej niż słowa. To nagłe szczęście - czytamy w poście na Instagramie, pod którym momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani gratulują nowej parze i życzą jej wszystkiego dobrego.

Post udostępniony przez CHIARA GIUFFRIDA (@chiaragiuffrida)

Giuffrida to dziennikarka zajmująca się m.in. sportem. Fani mogą ją śledzić przy okazji spotkań ligi włoskiej.

Ventola to były piłkarz takich klubów jak Bari, Inter, Bologna, Atalanta, Siena, Crystal Palace, Torino czy Novara. Występował też w młodzieżowych reprezentacjach Włoch. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo Europy do lat 21.

jb, Polsat Sport