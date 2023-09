Lublinianki, pod różnymi nazwami począwszy od MKS Montex, 22-krotnie zdobywały mistrzostwo kraju, 4-krotnie wicemistrzostwo, dwa razy brązowe medale i tylko dwa razy plasowały się poza podium na czwartym miejscu.

ZOBACZ TAKŻE: Industria Kielce górą w meczu czołówki ORLEN Superligi. Pierwsza porażka Górnika Zabrze

Jednak w ostatnich trzech latach dominuje Zagłębie Lubin, co przed najbardziej utytułowaną polską drużyną stawia nowe wyzwania.

- To ważny, historyczny moment, 30 lat temu po raz pierwszy kobiecy zespół z naszego miasta zadebiutował w ekstraklasie dając początek pasmu sukcesów, także na arenie europejskiej. Ostatnie lata nie były satysfakcjonujące i dlatego dokonaliśmy w klubie szeregu zmian, bo chcemy dążyć do dalszego rozwoju. Najistotniejsze jest to, że mamy nowy sztab szkoleniowy, na czele którego stoi honorowana trzema Gladiatorami Edyta Majdzińska. Nasze spojrzenie na funkcjonowanie sztabu, zespołu oraz jego zaplecza są spójne i jestem przekonany, że dzięki tej współpracy klub zyska nie tylko sportowo - z przekonaniem podkreśla prezes MKS Tomasz Lewtak.

- Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego wielkiego projektu lubelskiej piłki ręcznej. Mam nadzieję, że przysporzymy w tym sezonie wielką dumę, chwałę i mnóstwo radości po każdym spotkaniu. Zapewniam, że włożę wiele serca i energii, aby nasz zespół grał na jeszcze wyższym poziomie - zapewniała kibiców trenerka Majdzińska podczas oficjalnej prezentacji drużyny w Lubelskim Centrum Kultury.

Najbliższymi jej współpracownikami są m.in. wybitny fachowiec przygotowania motorycznego Piotr Maruszewski, psycholog sportu Nadia Peszko, czy nie potrzebujący rekomendacji trener bramkarzy Tomasz Błaszkiewicz, który łączy pracę w MKS FunFloor z męskim zespołem Industria Kielce.

Pewne zmiany zaszły też wśród zawodniczek. W porównaniu z kadrą z poprzedniego sezonu zabraknie w niej: obrotowej Adrijany Tatar z Czarnogóry, rozgrywającej Słowaczki Marianny Rebicovej, prawoskrzydłowej Katarzyny Portasińskiej i bramkarki Karoliny Sarneckiej, która została wypożyczona do Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Z urlopów macierzyńskich korzystają zaś obrotowa Joanna Andruszak i rozgrywająca Julia Zagrajek. Młode rozgrywające Edyta Byzdra i Julia Skubacz wypożyczone zostały do Handball JKS Jarosław.

Nowymi zawodniczkami są natomiast: prawoskrzydłowa Magda Balsam wracająca do MKS z niemieckiej Bundesligi z TusSies Matzingen, chorwacka rozgrywająca Stela Posavec z RK Lokomotiva Zagrzeb, czeska rozgrywająca Sara Kovarova grająca ostatnio w Krim Mercator Lublana (Słowenia), oraz trzy podopieczne Edyty Majdzińskiej w KPR Gminy Kobierzyce - rozgrywająca Karolina Wicik i lublinianki rozpoczynające swoje kariery w rodzinnym mieście, obrotowa Aleksandra Olek i rozgrywająca Aleksandra Tomczyk. Do kadry pierwszej drużyny włączona też została z pierwszoligowego MKS AZS UMCS Lublin 19-letnia bramkarka Karolina Osowska. Znacząca rolę w pozyskaniu większości z tych zawodniczek spełniła Monika Marzec, zajmująca się w klubie m.in. skautingiem.

Pewnego rodzaju niespodzianką podczas prezentacji drużyny było przedstawienie nowej kapitan, którą z woli koleżanek, przy akceptacji sztabu szkoleniowego została Daria Szynkaruk.

- Przejęcie tej roli po Weronice Gawlik to duży zaszczyt. W pełnieniu tej funkcji będzie mi pomagać rada drużyny, w której są Weronika Gawlik, Kinga Achruk i Dominika Więckowska. Zespół tworzy każda z nas. Ważne jest to, co stworzymy jako drużyna. Każda z nas dołoży swoją cegiełkę do naszych zwycięstw i sukcesów - zadeklarowała nowa kapitan.

W okresie przygotowawczym lublinianki rozegrały szereg spotkań kontrolnych, głównie z ekipami zagranicznymi.

Na turnieju w Rumunii przegrały z HC Zalau 26:37 i CS Minaur Baia Mare 25:28, a wygrały z CSM Corona Brasov 30:26 i rezerwami CS Minaur Baia Mare 35:24.

Podczas kolejnego turnieju w słowackich Michalovcach MKS FunFloor przegrał z węgierską Albą Fehervar KC 24:25, zwycięstwa odnosząc z MSK Iuventą Michalovce 26:23, z czeską DHC Slavią Praga 35:18 oraz ukraińską HC Galiczanką Lwów 33:25.

1. Memoriał Edwarda Jankowskiego to kolejny turniej, w którym wicemistrzynie Polski były gospodyniami odnosząc komplet zwycięstw: z CS Minaur Baia Mare 31:19, z MKS PR Urbis Gniezno 38:26 i MSK Iuventa Michalovce 22:19.

Z dwiema porażkami z wicemistrzyniami Niemiec Thuringer HC 23:32 i 30:39 wróciły natomiast podopieczne Edyty Majdzińskiej z Erfurtu.

W ostatnim sparingu przed inauguracją ligi MKS FunFloor wygrał w Kielcach z Piotrcovią Piotrków Trybunalski 30:27.

Wtorkowy mecz 1. kolejki ekstraklasy z Galiczanką Lwów rozpocznie się o godz. 18.

W trzydziestym z rzędu sezonie w rozgrywkach kontynentalnych lubelska drużyna w listopadzie w 3. rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europejskiej o awans do fazy grupowej zmierzy się z serbskim ZORK Jagodina.

Relacja i wynik na żywo meczu MKS FunFloor Lublin - Galiczanka Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

fdz, PAP