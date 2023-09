Serbia będzie chciała utrzeć nosa Grbiciowi. "To dla nich dodatkowa motywacja"

Już we wtorkowe popołudnie reprezentacja Polski siatkarzy zagra kolejny mecz na mistrzostwach Europy. W ćwierćfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z Serbią. Będzie to wyjątkowe spotkanie dla selekcjonera naszej kadry Nikoli Grbicia, który stanie naprzeciwko swoim rodakom. Zdaniem Jakuba Kochanowskiego również rywale będą mieć z tego powodu dodatkową motywację.

Polacy w poprzedniej rundzie, z małymi problemami, ale jednak dosyć pewnie poradzili sobie z Belgią, wygrywając 3:1. Teraz w ćwierćfinale poprzeczka będzie zawieszona znacznie wyżej, ponieważ po drugiej stronie siatki stanie Serbia, która w 1/8 finału zwyciężyła Czechów bez straty seta.

- Na pewno jest to przeciwnik o klasę wyższy od Belgii, jeśli chodzi o poziom sportowy. Mecz może się zakończyć w różny sposób. Myślę, że bardzo ważne będzie to, aby wziąć lekcję z poprzedniego spotkania i na tej emocjonalnie stopie zagrać od początku do końca na maksimum swoich możliwości - przyznał Kochanowski.

ZOBACZ TAKŻE: Głodni sukcesu Serbowie na drodze Polaków do półfinału

Starcie z Serbią powinno stać na znacznie wyższym poziomie, aniżeli konfrontacja z Belgami. W ekipie z Bałkanów nie brakuje uznanych i doświadczonych nazwisk, takich jak dobrze znany w Polsce Aleksandar Atanasijević. Nasi wtorkowi przeciwnicy będą mieć dodatkową motywację z powodu Grbicia, który prowadził swoich rodaków w latach 2015-2019, a od zeszłego roku jest opiekunem Biało-Czerwonych.

- Na pewno Serbia jest drużyną o ogromnym potencjale. Będą dodatkowo zmotywowani nie tylko tym, że jest to mecz ćwierćfinałowy, ale również tym, że zagrają przeciwko swojemu byłemu trenerowi. Sądzę, że mecz będzie stał na bardzo wysokim poziomie - emocjonalnym i sportowym. Nasza w tym rola, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony i ten mecz wygrać - skwitował środkowy reprezentacji Polski.

Grbić z reprezentacją Serbii wygrał Ligę Światową oraz zdobył brązowe medale Ligi Światowej i mistrzostw Europy. Z Polską również sięgnął po brąz i złoto Ligi Narodów (która zastąpiła Ligę Światową) oraz wicemistrzostwo świata.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała rozmowa z Jakubem Kochanowskim w załączonym materiale wideo.