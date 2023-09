Pewne zwycięstwo Anglików w starciu ze Szkotami

Od początku spotkania to "Synowie Albionu" kontrolowali przebieg gry. Przyniosło to swój skutek w 32. minucie gry. Podopieczni trenera Southgate'a popisali się efektowną akcją zespołową wykończoną zagraniem Kyle'a Walkera do Phila Fodena. Gracz Manchesteru City z bliskiej odległości posłał piłkę do siatki i dał prowadzenie swojej drużynie.

Trzy minuty później było już 2:0. Po centrze ze skrzydła w polu karnym powstało zamieszanie. Niefrasobliwość szkockich defensorów wykorzystał Jude Bellingham, który zdobył drugą bramkę dla reprezentacji Anglii.

Po zmianie stron niewiele wskazywało na to, że Szkoci będą w stanie rozpocząć pościg za rywalami. Przełom następił w 67. minucie gry. Prawym skrzydłem popędził Andy Robertson. Po chwili zagrał piłkę w głąb pola. Tam niefortunnie przeciął ją Harry Maguire. Futbolówka wpadła do siatki.

Wydawało się, że Szkoci pójdą za ciosem. Nic bardziej mylnego. W 73. minucie gry Anglicy byli o krok od powrotu na dwubramkowe prowadzenie. Sytuację "sam na sam" zmarnował jednak wprowadzony z ławki Eberechi Eze. Ostatecznie gracze trenera Southgate'a dopięli swego w 81. minucie spotkania. Bellingham zagrał za linię obrony do Harry'ego Kane'a. Ten ze stoickim spokojem pokonał Angusa Gunna.

Więcej goli na Hampden Park już nie zobaczyliśmy. Anglia zapisała zwycięstwo na swoim koncie.

Szkocja - Anglia 1:3 (0:2)

Bramki: HArry Maguire 67 (s) - Phil Foden 32, Jude Bellingham 35, Harry Kane 81

mtu, Polsat Sport