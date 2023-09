Janowski doznał złamania kostki w wypadku podczas niedzielnego półfinału play off ekstraligi, w którym Sparta Wrocław mierzyła się z Apatorem Toruń. Jego motocykl miał awarię sprzęgła, wystrzelił do góry i spadł na nogę zawodnika. Żużlowiec wrocławian przeszedł udaną operację w Poznaniu i liczy na szybki powrót do zdrowia, lecz zabraknie go w Vojens.

Woffinden 2 września podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff złamał rękę. Brytyjczyk jest już po operacji i obecnie przechodzi rehabilitację, dlatego zabraknie go w przedostatnich zawodach GP w 2023 roku.

MC, PAP