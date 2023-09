Piłkarze ręczni Industrii Kielce na inaugurację Ligi Mistrzów zmierzą się w środę we własnej hali z duńskim Aalborgiem Handbold. „Mają w swoim składzie Hansena i Landina, są jednym z faworytów do gry w Final Four” – powiedział trener Tałant Dujszebajew. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Kielecki zespół dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzów zakończył na drugim miejscu. W ubiegłym roku polska drużyna uległa w finale po rzutach karnych hiszpańskiej Barcelonie, a trzy miesiące temu po dogrywce niemieckiemu SC Magdeburg.

„Przegraliśmy dwa razy z rzędu w finale, to teraz chcemy wygrać Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu. Nie wiem oczywiście, czy uda nam się tego dokonać, bo to bardzo trudne zadanie. Ale jesteśmy taką drużyną, która zawsze stawia sobie wysokie cele” – powiedział Dujszebajew.

Pierwszym przeciwnikiem drużyny ze stolicy regionu świętokrzyskiego będzie duński Aalborg Handbold. Do gry po kontuzji wrócił Mikkel Hansen, a do zespołu dołączyli przed tym sezonem bramkarz Niklas Landin z THW Kiel, obrotowy Simon Hald z SC Flensburg-Handewitt, Szwedzi Lukas Nilsson (Rhein-Neckar Loewen) i Jack Thurin (FC Porto) oraz słoweński rozgrywający Aleks Vlah z Celje Pivovarna Lasko.

„Kiedy masz w swoich szeregach Hansena i Landina, to od razu stajesz się jednym z faworytów do gry w Final Four. To świetni zawodnicy, którzy w tej dyscyplinie osiągnęli już bardzo dużo. To drużyna, która może wygrać z każdym” – komplementował rywala kirgiski szkoleniowiec. Dodał, że duńska ekipa w porównaniu do poprzednich sezonów znacznie poprawiła grę w defensywie.

„Na pewno są mocniejsi w obronie. Dużo pewności drużynie dodaje Landin w bramce. Ich głównym atutem jest defensywa, są też bardzo groźni w kontratakach” – powiedział trener Industrii, który jest przekonany, że w starciu z tak silnym zespołem rywalem ósmym zawodnikiem kielczan będą w środę kieleccy fani.

„Takiej atmosfery nie ma w żadnej innej hali na świecie. Od początku, kiedy pracuję w Kielcach, podczas każdego meczu nasi kibice są niesamowici” – mówił Dujszebajew.

Kielecką drużynę czeka w środę niesłychanie trudne zadanie, tym bardziej, że zespół dotknęła plaga kontuzji. Kontuzjowani już od dłuższego czasu są dwaj nowi zawodnicy mistrza Polski: chorwacki bramkarz Sandro Mestric i egipski lewy rozgrywający Hasan Kaddah. Do pełni formy po urazach dochodzą Paweł Paczkowski i Islandczyk Haukur Thrastarson. W pojedynku z duńską drużyną na pewno nie zagra niemiecki bramkarz Andreas Wolff (problemy z plecami), a pod znakiem zapytania stoi występ francuskiego prawoskrzydłowy Benoit Kounkouda (uraz mięśni międzyżebrowych).

Ale nawet w obliczu takiego osłabienia w kieleckim obozie nie załamują rąk. „Kontuzje są wpisane w tę dyscyplinę. Piłka ręczna to sport kontaktowy i te urazy będą się zdarzać. W ostatnich sezonach wielokrotnie mieliśmy problemy kadrowe, ale trener Tałant Dujszebajew ma to do siebie, że potrafi poukładać te puzzle, które się rozsypią. Nie narzekajmy, ci zawodnicy, którzy będą zdrowi, zrobią wszystko, abyśmy wygrywali spotkania” – zaznaczył drugi trener Krzysztof Lijewski.

Kontuzjowanego Wolffa postarają się zastąpić dwaj młodzi bramkarze Miłosz Wałach i Nikodem Błażejewski. „Musimy zagrać bardzo dobrze w obronie, aby Miłoszowi i Nikodemowi dać większą szansę na skuteczne interwencje. Poza tym da nam to okazje do szybkich kontrataków. Defensywa będzie kluczem do sukcesu w tym meczu” – podkreślił rozgrywający Alex Dujshebaev.

Relacja na żywo z meczu Industria Kielce - Aalborg Handbold na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:45.

KN, PAP