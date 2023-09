Wzruszający wpis Aryny Sabalenki. "Czas mija, ale ból pozostaje taki sam"

Zawodniczka była ze swoim ojcem bardzo mocno zżyta. To właśnie Siergiej Sabalenka, były hokeista, zaraził ją miłością do tenisa i to on wspierał ją w drodze na szczyt. Jego niespodziewana śmierć w 2019 roku była dla Aryny ogromnym ciosem.

ZOBACZ TAKŻE: Ten dzień niestety nadszedł. Koniec panowania Igi Świątek

"Czas mija, ale ból pozostaje taki sam. Tęsknię za Tobą, tato. To byłyby Twoje 47 urodziny" - napisała pierwsza rakieta świata pod zamieszczonym na Instastory zdjęciem z ojcem, zrobionym w 2017 roku.

Fot. Instagram

Siergiej Sabalenka zmarł w listopadzie 2019 roku po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia. Białorusinka długo nie mogła otrząsnąć się po tej stracie. Po powrocie do touru po pogrzebie wygrała w Shenzen tylko jeden mecz i nie zdołała wówczas obronić wywalczonego w 2019 roku mistrzostwa.

RI, Polsat Sport