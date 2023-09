Polscy siatkarze poznali finałowego rywala! Mistrzowie pewnie wygrali w półfinale

W premierowej odsłonie wynik długo oscylował wokół remisu (8:8, 15:15). Gdy na zagrywkę wszedł Earvin N'Gapeth i posłał asa, było 17:18. Wówczas na zaskakujący ruch zdecydował się Ferdinando de Giorgi. Na boisko wszedł drugi rozgrywający Riccardo Sbertoli, który błysnął również w polu serwisowym i poszła punktowa seria Włochów (21:18). To był ważny moment seta, bo Francuzi nie odrobili już strat i gospodarze wygrali 25:21.

Zobacz także: Polscy siatkarze w finale mistrzostw Europy! Słoweńska klątwa przełamana

Wygrana w pierwszym secie nakręciła grę Italii na początku kolejnej partii (3:0, 10:6). Gospodarze pokazali moc w ofensywie i odskoczyli na sześć oczek (13:7). Wówczas znów na boisku pojawił się N'Gapeth, co pobudziło grę Trójkolorowych. Gonili wynik, zmniejszyli różnicę do trzech oczek (19:16), Włosi jednak pewnie utrzymali przewagę. De Giorgi znów trafił ze zmianą, a asa na wagę piłki setowej posłał Tommaso Rinaldi (24:18). W ostatniej akcji seta N'Gapeth pomylił się w polu zagrywki (25:19).

Włosi nadawali ton wydarzeniom na boisku również na początku trzeciej partii. W pewnym momencie odskoczyli na sześć oczek (12:6). Trójkolorowi zerwali się do walki, zmniejszyli straty (13:10), jednak Włosi odbudowali zaliczkę (18:12). Wydawało się, że jest już po zawodach i wówczas nastąpił kolejny zryw Francuzów, którzy po wygraniu czterech akcji z rzędu niespodziewanie złapali kontakt (21:20). To doprowadziło do emocji w końcówce. Alessandro Michieletto posłał asa (23:20), a Yuri Romanò wywalczył piłkę meczową (24:22). W kolejnej akcji Włosi pomylili się w polu zagrywki. Po chwili serwował N'Gapeth i posłał piłkę w aut. Trener Andrea Giani nie miał już możliwości weryfikacji, a pani arbiter Stanislava Simic nie chciała wziąć challenge i zakończyła mecz (25:23).

Skrót meczu Włochy - Francja:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Yuri Romanò (15), Daniele Lavia (13) – Włochy; Barthelemy Chinenyeze (10) – Francja. Siatkarze Italii skuteczniejsi w ataku (57%–43%), lepiej punktowali blokiem (6–2).

W finale mistrzostw Europy, który zostanie rozegrany w sobotę, Włosi zmierzą się z Polską. Dla polskich siatkarzy będzie to okazja do rewanżu za porażkę 1:3 w katowickim Spodku w meczu o złoto mistrzostw świata 2022.

Włochy – Francja 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

Włochy: Alessandro Michieletto, Leandro Mosca, Yuri Romanò, Daniele Lavia, Gianluca Galassi, Simone Giannelli – Fabio Balaso (libero) oraz Riccardo Sbertoli, Tommaso Rinaldi. Trener: Ferdinando de Giorgi.

Francja: Timothee Carle, Nicolas Le Goff, Antoine Brizard, Jacine Louati, Barthelemy Chinenyeze, Jean Patry – Jenia Grebennikov (libero) oraz Quentin Jouffroy, Earvin N'Gapeth, Trevor Clevenot, Kévin Tillie, Stéphen Boyer. Trener: Andrea Giani.

WYNIKI I TABELE ME SIATKARZY 2023

RM, Polsat Sport