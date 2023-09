Polscy siatkarze w finale mistrzostw Europy! Słoweńska klątwa przełamana

Polska wygrała ze Słowenią 3:1 w półfinale mistrzostw Europy siatkarzy rozegranym w Rzymie. Po czterech porażkach z tym rywalem we wcześniejszych turniejach ME, Polacy przełamali słoweńską klątwę. Wielki finał zostanie rozegrany w sobotę, a podopieczni trenera Nikoli Grbicia zmierzą się w nim ze zwycięzcą starcia Francja Włochy – Francja.

Premierowa odsłona przyniosła wyrównaną walkę obu zespołów. Co prawda środkowa część seta toczyła się przy minimalnej przewadze reprezentacji Polski, ale Słoweńcy trzymali kontakt i w decydującą fazę seta obie ekipy weszły z wynikiem 20:20. Największym mankamentem w grze reprezentacji Polski były błędy własne i to właśnie one zadecydowały o wyniku seta. Serwis w siatkę i przestrzelony atak dały rywalom ostatnie punkty (23:25).

Początek drugiego seta nerwowy w wykonaniu siatkarzy reprezentacji Polski. Po jednej z akcji kwestionowali decyzję arbitra (1:3), później przegrywali 2:6. Szybko jednak opanowali sytuację. Wygrali serię akcji, złapali właściwy rytm i odskoczyli na trzy oczka (12:9). Po asie serwisowym Wilfredo Leona różnica wzrosła do pięciu punktów (17:12), ale Słoweńcy nie rezygnowali i zmniejszyli straty do dwóch oczek. Polacy dowieźli jednak przewagę do końca, a cztery ostatnie akcje kończyły się błędami siatkarzy obu ekip 25:21.

Obie ekipy toczyły wyrównaną walkę na początku trzeciej odsłony. Polacy prowadzili 6:4, ale trzy kolejne akcje wygrali rywale (6:7). Kluczowy moment tej partii miał miejsce przy stanie 13:12. Słoweński rozgrywający Gregor Ropret skręcił staw skokowy i musiał opuścić boisko. To wydarzenie wybiło jego kolegów z rytmu. Polacy odskoczyli na kilka punktów i utrzymali tę zaliczkę do końca. Aleksander Śliwka ustalił wynik tego seta na 25:20.



W czwartej partii wynik początkowo oscylował wokół remisu (10:10). Polacy uzyskali przewagę po serii dobrych zagrywek Leona. Wygrali sześć akcji z rzędu i prowadzili 17:11. To był ważny moment, bo rywale, mimo starań, nie byli już w stanie dogonić polskich siatkarzy. W końcówce kilka skutecznych bloków zatrzymało Słoweńców w ofensywie (22:16), ci jednak nie rezygnowali. Wygrali cztery akcje z rzędu i po asie Tine Urnauta było 22:20. Łukasz Kaczmarek atakiem blok-aut wywalczył piłkę meczową (24:20), a dwie akcje później zakończył rywalizację (25:21).

Skrót meczu Polska - Słowenia:



Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (25), Łukasz Kaczmarek (14), Aleksander Śliwka (10), Norbert Huber (10) – Polska; Rok Mozic (15), Klemen Cebulj (15), Tine Urnaut (10) – Słowenia. Polacy znów z dwucyfrówką w bloku (10–7); obie ekipy popełniły sporo błędów, szczególnie w polu serwisowym (22–20).

Polscy siatkarze uporali się ze słoweńską klątwą po porażkach z tą drużyną w ME 2015 (ćwierćfinał), 2017 (baraż o ćwierćfinał), 2019 (półfinał) i 2021 (półfinał). Zagrają w finale mistrzostw Starego Kontynentu po raz pierwszy od 2009 roku, gdy zdobyli jedyny w historii złoty medal.

Polska – Słowenia 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:21)

Polska: Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Marcin Janusz – Paweł Zatorski (libero) oraz Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk. Trener: Nikola Grbić.

Słowenia: Tine Urnaut, Jan Kozamernik, Rok Mozic, Klemen Cebulj, Alen Pajenk, Gregor Ropret – Jani Kovacic (libero) oraz Nik Mujanovic, Uros Planinsić. Trener: Gheorghe Cretu.

RM, Polsat Sport