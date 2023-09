Startuje Tauron 1. Liga siatkarzy! Szesnaście drużyn powalczy o awans do PlusLigi. Jakie były najciekawsze transfery przed zbliżającymi się rozgrywkami? Którzy siatkarze zmienili kluby? Transfery w Tauron 1. Lidze siatkarzy w galerii zdjęć.

15 września rozpoczyna się nowy sezon Tauron 1. Ligi siatkarzy. Na starcie stanęło szesnaście drużyn, osiem najlepszych zagra w play-off, a triumfator będzie miał szansę wystąpić w kolejnym sezonie w rozgrywkach PlusLigi.

Zobacz także: Nowi siatkarze w klubach PlusLigi. Transfery przed sezonem 2023/24

Przed sezonem w klubach doszło do wielu zmian personalnych. Do zespołów dołączyli nowi siatkarze. Część z nich to zawodnicy znani z gry w PlusLidze, są też młodzi i utalentowani gracze, którzy poprzez występy na zapleczu ekstraklasy chcą rozwijać swoją karierę.

Najciekawsze transfery w Tauron 1. Lidze siatkarzy przed sezonem 2023/24 w galerii zdjęć:

Najważniejsze siatkarskie transfery przed sezonem 2023/24 w Tauron 1. Lidze Zobacz galerię

RM, Polsat Sport