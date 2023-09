Polscy siatkarze awansowali do finału mistrzostw Europy. Głos po bardzo ważnym zwycięstwo zabrał Wilfredo Leon. Reprezentant Polski ocenił, co było problemem Biało-Czerwonych w pierwszym secie półfinału.

Polscy siatkarze pokonali w półfinale mistrzostw Europy Słowenię 3:1. Leon w tym spotkaniu zdobył w sumie 25 punktów. Atakujący wiedział, że starcie ze Słowenią będzie trudne.

- Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Byłem przygotowany na takie spotkanie. Wiadomo, że to są wysocy zawodnicy, którzy dobrze blokują. Jestem zadowolony, bo wykonaliśmy swoją robotę i czekamy teraz na kolejny mecz - stwierdził Leon.

ZOBACZ TAKŻE: Grbić po awansie do finału ME. Mówi o ryzyku

Zawodnik grający w zespole Sir Safety Perugia wypowiedział się także na temat nadchodzącego finału. Polacy zagrają o złoty medal czempionatu w sobotę 16 września.

- Już dzisiaj po kolacji będziemy mieli spokojniejszą głowę i skoncentrujemy się na finale - ocenił.

Marcin Lepa, który przeprowadzał wywiad z polskim zawodnikiem, zapytał o problemy Biało-Czerwonych na początku meczu. Warto bowiem przypomnieć, że podopieczni Nikoli Grbicia przegrali pierwszą partię półfinałowego starcia.

- Musimy być bardziej skoncentrowani od początku. Czasami za mocno czekamy na to, co będzie robić druga drużyna, przez co robimy dużo błędów. Sam widziałem, że w pierwszym secie zrobiłem chyba pięć błędów. Będziemy nad tym pracować - powiedział Leon.



Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.