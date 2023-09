Grbić po awansie do finału ME. Mówi o ryzyku

Nikola Grbić, selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski, zabrał głos po półfinałowym meczu ME. Biało-Czerwoni ograli kadrę Słowenii (3:1) i wywalczyli awans do finału.

Polscy siatkarze wygrali 3:1 i w sobotę zagrają o złoty medal tegorocznych mistrzostw Europy.

- Mówiłem swoim siatkarzom, że trzeba ryzykować, szczególnie kiedy stawka jest tak duża. Najlepiej byłoby serwować 120 km i trafiać w linię. Problem jest wtedy, gdy ryzyko jest nieuzasadnione i nie jest ukierunkowane w konkretne strefy czy zawodników. Ryzyko musi być inteligentne. To był nasz problem. Mówiłem siatkarzom, żeby ryzykowali, bo to jest też droga do złamania rywali - przyznał.

Selekcjoner reprezentacji Polski był zadowolony z postawy swoich podopiecznych.

- Z wyjątkiem pierwszego seta - to była siatkówka, którą chciałbym oglądać. Poprawiliśmy się w systemie blok-obrona, dzięki czemu ponawialiśmy swoje próby. Gdy stawka jest wielka, pojawiają się błędy, nieprzewidziane sytuacje czy obustronna presja na arbitra. To też jest część tego typu spotkań - powiedział.

