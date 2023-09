Czas na kolejny odcinek magazynu sportów walki Koloseum. Tym razem gośćmi Łukasza Jurkowskiego i Pawła Wyrobka będą między innymi Tymoteusz Łopaczyk oraz Tomasz Babiloński. Emisja programu "Koloseum" o godz. 20:00 w Polsacie Sport Fight, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Organizacja Babilon MMA narzuciła sobie niebywale ostro tempo po wakacjach. Jeszcze we wrześniu dojdzie do dwóch gal pod jej szyldem. Pierwsza z nich - Babilon MMA 38 - odbędzie się 22 września w Chełmie, a w walce wieczoru Tymoteusz "Miodożer" Łopaczyk zmierzy się z Markiem "Grizzlym" Jakimowiczem.

Obydwaj panowie pojawią się w czwartkowy wieczór w Koloseum. Łopaczyk - pretendent do tytułu tymczasowego mistrza Babilon MMA w wadze półśredniej - będzie gościem w studiu, natomiast z Jakimowiczem połączymy się telefonicznie. Obok Łopaczyka zasiądzie właściciel organizacji MMA Tomasz Babiloński, który z pewnością zdradzi, co było motywacją do zorganizowania dwóch gal w odstępie tygodnia.

W programie porozmawiamy również o sensacyjnej porażce Israela Adesanyi z Seanem Stricklandem jednogłośną decyzją sędziów (49-46, 49-46, 49-46). Przysłowiowe trzy grosze w tym temacie dorzuci stały ekspert Koloseum - Bartłomiej Stachura (Lowking.pl).

Wśród tematów nie może zabraknąć również gali FEN 51, która odbędzie się 14 października w Lubinie. W walce wieczoru tytułu mistrzowskiego w kategorii półśredniej bronił będzie Cezary Oleksiejczuk. Z kim zmierzy się posiadacz pasa? Właśnie tę informację ogłosimy w czwartkowym programie, a o komentarz "na gorąco" poprosimy samego Oleksiejczuka.

W części bokserskiej gościem w studiu będzie Przemysław Saleta. Wraz z nim oraz uczestnikami gali Białystok Boxing Show Przemysławem Gorgoniem i Mateuszem Polskim, podsumujemy wydarzenie, które odbyło się 9 września w stolicy województwa podlaskiego. Połączymy się również przedstawicielem Rocky Boxing Promotion - Krystianem Każyszką. W związku z jego wirtualną obecnością w studiu sprawdzimy czy dojdzie do walki Adama Kownackiego z mistrzem Polski w wadze ciężkiej Kacprem Meyną.

