Dzień Polskiej Siatkówki w sobotę 16 września w Polsat Sport

Niemal równo rok temu siatkarze z Polski i Włoch mierzyli się w finale Mistrzostw Świata, a teraz powalczą o tytuł Mistrza Europy. W Katowicach górą była Italia, w Rzymie Biało-Czerwoni mają więc fantastyczną okazję by symbolicznie zrewanżować się rywalowi na jego terenie.

Mistrzostwa Europy siatkarzy w Polsat Sport

Trwające od sierpnia Mistrzostwa Europy siatkarzy to jeden z hitów Polsatu Sport, a wyniki oglądalności rosną wraz z każdym kolejnym zwycięstwem Polaków. Podczas czwartkowego półfinału ze Słowenią, Polsat Sport osiągnął udziały w grupie komercyjnej 16-59 lat na poziomie 4,91%, co oznacza trzecie miejsce w zestawieniu wszystkich kanałów telewizyjnych w Polsce! Sobotni finał przeciwko broniącym tytułu Włochom stanowić będzie kulminację emocji związanych z Mistrzostwami Europy. Polacy już są pewni swojego jedenastego medalu ME, ale cała drużyna i wszyscy kibice liczą, że będzie to drugie w historii złoto.

Polscy siatkarze grają w Rzymie, a polskie siatkarki w Łodzi

Tego samego dnia, gdy Biało-Czerwoni w Rzymie walczyć będą o Mistrzostwo Europy, polskie siatkarki w Łodzi wykonają pierwszy krok w kierunku awansu na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.



Ten symboliczny Dzień Polskiej Siatkówki zacznie się w Polsacie Spot o godzinie 15:30. Redakcja sportowa Polsatu pracować będzie jednocześnie w aż trzech lokalizacjach. Główne studio Polsatu Sport w Warszawie będzie łącznikiem między arenami zmagań siatkarek i siatkarzy. Przemysławowi Iwańczykowi towarzyszyć będą w nim byli reprezentanci Damian Dacewicz i Michał Ruciak, a także trener Jakub Bednaruk. Mobilne studio w Łodzi poprowadzi Paulina Chylewska.



Jej goście to była reprezentantka Joanna Mirek, były selekcjoner Piotr Makowski oraz ekspert Polsatu Sport Łukasz Kruk. Mecz siatkarek Polska – Słowenia rozpocznie się o 17:20, skomentują go Marek Magiera i Joanna Kaczor-Bednarska, a reporterką będzie Bożena Pieczko. Po tym spotkaniu widzowie płynnie przejdą do atmosfery towarzyszącej zbliżającemu się meczowi Polaków. W Rzymie w mobilnym studiu od 19:30 pracować będą Jerzy Mielewski i były reprezentant Piotr Gruszka.



Finał ME Włochy - Polska o 20:30 skomentują Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga, a reporterem będzie Marcin Lepa.

Tylko w sobotę 16 września kanały sportowe Polsatu pokażą łącznie 10 meczów w ramach Mistrzostw Europy i kwalifikacji olimpijskich. Oprócz wspomnianych spotkań Polska – Słowenia (siatkarki) i Polska – Włochy (siatkarze), widzowie zobaczą także między innymi mecz o brąz Mistrzostw Europy siatkarzy pomiędzy reprezentacjami Francji i Słowenii (g. 17:00, Polsat Sport Extra).

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.