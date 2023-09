Śląsk do Krakowa na mecz z Puszczą pojedzie podbudowany czterema zwycięstwami z rzędu, co ostatni raz przydarzyło się wrocławianom pięć lat temu. Seria wygranych pozwoliła zespołowi trenera Magiery przesunąć się w tabeli na drugie miejsce.

„Nie jest łatwo wygrać cztery mecze z rzędu, ale my tego dokonaliśmy. Nie chcemy się jednak zatrzymywać. Teraz jedziemy do Krakowa na ciężki bój z Puszczą, ale wierzę, że podtrzymamy świetną passę. Wierzę, że nasza dyscyplina i inteligencja boiskowa zaważą o końcowym rezultacie. Gramy z beniaminkiem, ale paradoksalnie to może być najtrudniejszy mecz do tej pory” - dodał.

Wrocławianie będą w piątek musieli sobie radzić bez Petera Pokornego, który pauzuje za kartki. Magiera przyznał, że ma pomysł, jak zastąpić Czecha w środkowej strefie i równocześnie zdradził, że jeżeli nic się nie zdarzy nieoczekiwanego, kontrakt ze Śląskiem podpisze Daniel Łukasik.

„Czy stanie się to dziś, jutro, czy w przyszłym tygodniu, zobaczymy. Uważamy, że podniesie poziom gry i będzie wartością dodaną na treningach. Sam opłacał swój pobyt tutaj i pokazał determinację. Zamierzamy mu zaproponować kontrakt roczny. Chcemy by był do dyspozycji także drugiego zespołu, żeby mieli obok siebie zawodnika z dużą przeszłością, od którego będą mogli się sporo nauczyć” – dodał szkoleniowiec.

Faworytem piątkowego meczu wydaje się być Śląsk, gdyby nie jedna statystyka – wrocławianie mają problem z wygrywaniem z beniaminkami. W poprzednim sezonie udało się to tylko raz, z Miedzią, kiedy drużyna z Legnicy (4:2) była już pewna degradacji. Poza tym była porażka i remis z Widzewem Łódź, tak samo z Koroną Kielce i przegrana z Miedzią. Na 18 możliwych punktów do zdobycia Śląsk zgarnął tylko pięć.

„Dzisiaj większość mówi, że jedziemy do Puszczy Niepołomice i będzie to łatwy mecz. Nie zgadzam się. Uważam, że to będzie trudne starcie. Głowa, mentalność, podejście i nastawienie będą kluczowe. Rywale mają wiele atutów przy stałych fragmentach gry. Oprócz jakości trzeba pokazać „mental”, dobre przygotowanie fizyczne. Będziemy musieli wygrywać wiele pojedynków” – podsumował Magiera.

Relacja i wynik na żywo z meczu Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław do 18:00 na Polsatsport.pl.

psl, PAP