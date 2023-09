Polski siatkarz zaskoczył przed finałem ME!

Polscy siatkarze zmierzą się w sobotnim finale z gospodarzami mistrzostw Europy Włochami.



- Fajnie byłoby wygrać w Rzymie z Włochami przed pełną publicznością i ją uciszyć - zaczął Tomasz Fornal.

Przyjmujący reprezentacji Polski został zapytany m.in. o prowokacje w siatkówce. Ten element jest coraz częściej widziany na najwyższym poziomie.

- W ćwierćfinale to Serbowie zaczęli! A skoro zaczęli, to my nie będziemy stać, patrzeć i udawać grzecznych chłopców. Prowokacje to fajna część siatkówki. Oczywiście trzeba znać swoją granicę, ale po ataku czy bloku spojrzeć się na drugą drużynę? Nie widzę w tym niczego złego. Mam nadzieję, że w finale będzie podobnie - dodał.

Fornal wypowiedział się też na temat swojej roli w drużynie.



Ze Słowenią wszedłem, żeby poprawić przyjęcie, czasami zaczynam w pierwszym składzie i muszę się dostosować. Taką mam rolę w drużynie. Każdy z naszej kadry mógłby zaczynać i nie sądzę, by poziom znacząco by się obniżył. Nie da się zagrać na pięciu przyjmujących, chociaż ja mógłbym zagrać na rozegraniu! Chłopaki musieliby się jednak dostosować... - stwierdził.

I szybko dodał.

- Kiedyś miałem marzenie o byciu rozgrywającym, lecz pozostanę przy przyjęciu - zakończył.

Finał mistrzostw Europy z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się w sobotę 16 września. Mecz Polska - Włochy rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja finału w Polsacie Sport.

jb, Polsat Sport