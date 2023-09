Stawką dwudniowej rywalizacji w Kozerkach będzie miejsce w przyszłorocznych barażach o prawo gry w Grupie Światowej I. Reprezentanci Polski liczą na to, że przy wsparciu własnych kibiców pokonają tenisistów z Barbadosu.

W piątek rywalizację zainauguruje Hubert Hurkacz, a po nim na kort wyjdzie Olaf Pieczkowski, który zadebiutował w kadrze narodowej we wrześniu ub. roku. W spotkaniu z Indonezją w Inowrocławiu zdobył dwa punkty w singlu, przyczyniając się istotnie do zwycięstwa 5:0. 19-letni tenisista PZT Team w singlowej klasyfikacji ATP zajmuje obecnie 646. miejsce i jest na fali wznoszącej. Pod koniec sierpnia odniósł pierwsze singlowe zwycięstwo w cyklu ITF World Tour Tennis, wygrywając imprezę rangi ATP 15 w Szczawnie Zdrój, zaliczaną do cyklu PT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski 2023.

Jego rywal - Darian King - to zawodnik o 12 lat starszy. Zajmuje obecnie 482. miejsce w rankingu ATP. Najwyżej w karierze sklasyfikowany był na 106. lokacie.

Relacja i wynik na żywo meczu Olaf Pieczkowski - Darian King na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:30.

JŻ, Polsat Sport