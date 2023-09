Ważne zwycięstwo Huberta Hurkacza! Polska wygrywa z Barbadosem

Hurkacz, aktualnie 16. w rankingu tenisistów, zagrał w reprezentacji daviscupowej po raz pierwszy od ponad trzech lat. 26-letni wrocławianin musi zaliczyć w najbliższym czasie dwa występy w narodowych barwach w Pucharze Davisa, bo to jeden z warunków światowej federacji (ITF), niezbędnych do dopuszczenia do startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Piątkowy przeciwnik Hurkacza, Marshall, nie jest nawet sklasyfikowany w rankingu ATP. W drugim secie postawił jednak Polakowi dość trudne warunki.

Drugi reprezentant Barbadosu, King, zajmuje 482. miejsce w klasyfikacji ATP, wyższe od Pieczkowskiego, który jest 646.

Stawką dwudniowej rywalizacji na korcie twardym w ośrodku szkoleniowym Polskiego Związku Tenisowego w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego będzie awans do przyszłorocznej fazy play off o miejsce w Grupie Światowej I. Właśnie w tej fazie Polacy przegrali w lutym na wyjeździe z Japonią 0:4.

AA, PAP