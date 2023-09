KSW 86: Karta walk

Już w tę sobotę KSW zawita do Wrocławia. W walce wieczoru dojdzie do starcia, którego stawką będzie tytuł mistrzowski w kategorii koguciej. Mistrz Jakub Wikłacz (14-3-1, 9 Sub) stanie do pierwszej obrony pasa w starciu z Sebastianem Przybyszem (12-3, 5 KO, 4 Sub). Będzie to czwarty pojedynek tych zawodników. Oto karta walk gali KSW 86.

Obaj zawodnicy zmierzyli się ze sobą po raz pierwszy w lipcu 2017 roku na gali ACB 63 w Gdańsku. Wówczas jednogłośną decyzją sędziów wygrał Wikłacz. Do rewanżu doszło trzy lata później na KSW 53. Wtedy górą był Przybysz, który zwyciężył przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

Od tamtej pory kariery obu bardzo się rozwinęły. W kolejnym występie Przybysz pokonał Antuna Racicia i sięgnął po pas mistrza KSW w wadze koguciej. Tytułu skutecznie bronił dwukrotnie (w starciach z Bruno Augusto Dos Santosem i Werllesonem Martinsem), aż w końcu w grudniu 2022 roku przyszło mu po raz trzeci zmierzyć się z Wikłaczem.

Pochodzący z Olsztyna zawodnik Czerwonego Smoka Poznań od czasu przegranej z Przybyszem wygrał cztery kolejne pojedynki i zapewnił sobie miano pretendenta do pasa. Tym razem ich walka potrwała pełne pięć rund. O wyniku musieli zdecydować sędziowie punktowi. Ich werdykt nie był jednogłośny. Zwycięzcą walki został Wikłacz i to on został mistrzem.

Przypomnijmy, że 27-latek miał po raz pierwszy bronić pasa na PGE Narodowym na gali KSW Colloseum 2. Niestety jego rywal Werlleson Martins miał ogromne problemy ze zrobieniem wagi i lekarze nie dopuścili go do pojedynku. Wikłacz odrzucił propozycje walk z innymi przeciwnikami w podwyższonych limitach wagowych i zrezygnował z występu na gali.

Z kolei Przybysz od momentu utraty pasa pokonał dwóch oponentów - Filipa Macka i Islama Djabrailova. Tym samym zapewnił sobie możliwość ponownego zawalczenia o tytuł.

W sobotę obaj zawodnicy zmierzą się po raz czwarty. Wiele wskazuje na to, że będzie to ich ostatnia potyczka. Kto będzie górą?

Ponadto na gali we Wrocławiu zobaczymy Michała Michalskiego (10-5, 6 KO, 1 Sub). Bohater lokalnej publiczności skrzyżuje rękawice z niepokonanym Dominikiem Humburgerem (7-0, 6 KO). Ciekawie zapowiada się również walka w wadze piórkowej pomiędzy Lomem-Alim Eskievem (20-7 1NC, 9 KO, 3 Sub) a Dawidem Śmiełowskim (10-0, 8 KO, 2 Sub). Łącznie w karie walk znalazło się dziewięć pojedynków.

Oto karta walk gali KSW 86:

61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz (14-3-1, 9 Sub) - Sebastian Przybysz (12-3, 5 KO, 4 Sub) - walka o mistrzostwo kategorii koguciej

83,9 kg/185 lb: Michał Michalski (10-5, 6 KO, 1 Sub) - Dominik Humburger (7-0, 6 KO)

65,8 kg/145 lb: Lom-Ali Eskiev (20-7 1NC, 9 KO, 3 Sub) - Dawid Śmiełowski (10-0, 8 KO, 2 Sub)

77,1 kg/170 lb: Artur Szczepaniak (9-2, 5 KO, 2 Sub) - Henry Fadipe (14-10-1, 9 KO, 3 Sub)

77,1 kg/170 lb: Kacper Koziorzębski (9-5, 4 KO) - Wiktor Zalewski (5-0, 4 KO)

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk (6-2, 2 KO, 3 Sub) - Łukasz Sudolski (10-2, 6 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy (10-3, 8 KO, 1 Sub) - Viktor Pesta (18-8, 8 KO, 6 Sub)

61,2 kg/135 lb: Mariusz Joniak (11-4, 1 KO, 8 Sub) - Miljan Zdravković (6-0, 3 KO)

77,1 kg/170 lb: Oskar Szczepaniak (4-1, 1 KO) - Adrian Gralak (5-1 1NC, 2 KO, 1 Sub