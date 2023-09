Genialna walka wieczoru na UFC 293! Wygrana na punkty zadecydowała o pasie

Było bardzo blisko, aby pojedynek wieczoru skończył się już w pierwszej rundzie, w której Strickland bez kompleksów i żadnego strachu potraktował obrońcę pasa. Amerykanin w samej końcówce zasypał Adesanyę ciosami, zepchnął go pod siatkę, ale ten cudem wyszedł z opresji.

Adesanya zdecydowane lepiej zaprezentował się w drugiej oraz trzeciej rundzie, wykorzystując swoje warunki fizyczne. Jego lowkicki mogły robić wrażenie, ale nie na Stricklandzie, który cały czas szukał swojej okazji, aby znokautować mistrza.

Kolejna runda to prawdzia wymiana ciosów. Adesanya, po niemrawym początku, wszedł na właściwe obroty, a także prezentował znacznie lepszą defensywę. Często używał kopnięć. Jedno z nich trafiło na korpus Amerykanina, który nie bał iść się na wymiany.

Na początku ostatniej rundy Adesanya był aktywniejszy. Tym razem to pretendent do pasa musiał się dzielnie bronić. Przetrwał i samemu ruszył do ataku. Znowu zepchnął go pod siatkę, niczym w pierwszej rundzie. Tam zadał mu kilka mocnych ciosów.

Obaj stoczyli pasjonujący pojedynek w pełnym wymiarze czasowym, toteż sędziowie byli zmuszeni rozstrzygnąć walkę na punkty. Ich zdaniem lepszy był Strickland, który wygrał poprzez jednogłośną decyzję arbitrów - 49:46. Amerykanin tym samym został nowym mistrzem wagi średniej UFC.

