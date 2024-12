Polska noc w Londynie! Błachowicz i Tybura zawalczą na UFC

Jak to z reguły bywa, jeżeli UFC przyjeżdża do stolicy Wielkiej Brytanii, to w karcie walk mamy naszych reprezentantów. 22 marca zobaczymy występy czołowych zawodników swoich kategorii wagowych.

Po ponad półtorarocznej przerwie do oktagonu wróci Błachowicz. Były mistrz kategorii półciężkiej, a obecnie 4. zawodnik rankingu tej dywizji zmierzy się z kroczącym od zwycięstwa do zwycięstwa Carlosem Ulbergiem (11-1, 7 KO, 1 SUB).

- Ta walka to nie jest dla mnie zaskoczenie. Sam zgłaszałem chęć walki w grudniu. Kiedy okazało się, że to nie wyjdzie, to zgłosiłem się do rywalizacji w marcu, bo wiedziałem, że gala jest w Londynie. Niech teraz ktoś przyleci tutaj i zobaczy, jak wygląda walka z czasem i jet lagiem. Podejrzewałem, że to może być Ulberg. Czułem pismo nosem - zdradził Błachowicz w specjalnej rozmowie z Karoliną Szostak z Polsatu Sport.

Zobaczymy również 8. zawodnika wagi ciężkiej. Tybura w Londynie poszuka 14. zwycięstwa dla najlepszej organizacji MMA na świecie. "Tybur" stanie naprzeciwko Micka Parkina (10-0, 6 KO, 1 SUB), który ostatnio znokautował Łukasza Brzeskiego.

IM