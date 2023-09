Juventus dobrze wszedł w rywalizację na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. "Stara Dama" po trzech meczach ma na swoim koncie siedem punktów. Piłkarze klubu z Turynu pokonali Udinese (3:0) i Empoli (2:0). Punktami musieli podzielić się w starciu z Bologną (1:1).

Lazio natomiast nie może uznać swoich ostatnich występów we włoskiej ekstraklasie do udanych. Rzymski zespół obecnie plasuje się w środku ligowej tabeli. Drużyna ze stolicy Włoch do tej pory przegrała z Lecce (1:2) i Genoą (0:1). Po zwycięstwo zawodnicy Lazio sięgnęli w meczu z Napoli (2:1).

Ostatnio te dwa zespoły stanęły naprzeciwko siebie w kwietniu 2023 roku. W meczu ligowym lepsze okazało się Lazio (2:1).

Relacja i wynik na żywo meczu Juventus - Lazio na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

AA, Polsat Sport