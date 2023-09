Federacja podjęła decyzję! Selekcjoner zwolniony

W krótkim komunikacie prasowym opublikowanym w sobotni wieczór APF ogłosiła „zakończenie procesu prowadzonego przez trenera Guillermo Barrosa Schelotto na czele seniorskiej reprezentacji Paragwaju”.

Zwolnienie 50-letniego szkoleniowca nastąpiło zaledwie po dwóch meczach rozegranych u siebie - remisie 0:0 z Peru i porażce 0:1 z Wenezuelą w kwalifikacjach do mistrzostw świata w strefie Ameryki Południowej. Finały mundialu 2026 zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Schelotto to były napastnik Gimnasii La Plata, Boca Juniors Buenos Aires i amerykańskiego Columbus Crew oraz 10-krotny reprezentant Argentyny. Jako trener pracował m.in. w Lanus, Boca Juniors i Los Angeles Galaxy. Jego asystentem w zespole narodowym Paragwaju był brak bliźniak - Gustavo.

Jak podaje lokalna prasa, największe szansę na schedę po Schelotto ma jego rodak Daniel Garnero. To obecny trener Libertad de Asuncion, lidera ligi paragwajskiej.

Schelotto został tym samym pierwszym trenerem, którego zwolniono w trakcie eliminacji w strefie Ameryki Płd. 50-latek prowadził drużynę Paragwaju przez 17 meczów, w których zanotował cztery zwycięstwa, cztery remisy i aż dziewięć porażek. Paragwaj nie zakwalifikował się do mistrzostw świata od 2010 roku, kiedy to na mundialu w RPA dotarł do ćwierćfinału, co pozostaje jego najlepszym wynikiem w historii.

W Ameryce Południowej tradycyjnie eliminacje toczą się system ligowym - 10 zespołów gra "każdy z każdym" mecz i rewanż. W związku ze zwiększeniem liczby uczestników MŚ do 48 już od najbliższego turnieju ze strefy CONMEBOL awans wywalczy sześć drużyn, a siódma zagra w międzykontynentalnym barażu.

AA, PAP