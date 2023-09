Lorek zdradził, że Świątek w środowisku tenisowym postrzegana jest jako jedna z najmilszych osób. Pochodząca z Raszyna zawodniczka odniosła się do tych słów.

- Fajnie byłoby, gdyby wszyscy traktowali sportowców jako ludzi, a nie jako maszyny do wygrywania. Moim głównym celem jest to, by pozostać dobrym i uprzejmym człowiekiem - powiedziała.

ZOBACZ TAKŻE: Polsat Sport z rekordem oglądalności finału Mistrzostw Europy siatkarzy

Ostatnio grę wiceliderki rankingu WTA pochwalił Novak Djoković. Światek nie ukrywa, że jest pod wrażeniem serbskiego tenisisty.

- Już od dawno wiadomo, że jest on niesamowitym tenisistą. Nie traci czasu i dba o każdy aspekt swojej kariery. Jest świadomy wagi tego wszystkiego, ale potrafi znieść presję i grać w taki sposób - oceniła.

Djoković mówi o tym, że w utrzymaniu równowagi fizycznej i psychicznej pomaga mu uprawianie jogi. Urodzona w 2001 roku tenisistka próbowała go naśladować, jednak do tej pory nie miała na to czasu.

- Próbowałam jogi, ale było to dla mnie bardzo męczące fizycznie. Ludzie mówią o jodze, jako o medytacji, a tak naprawdę to jest trening. Trudno mi było znaleźć na to czas. Mam 22 lata, więc mogę się jeszcze fizycznie rozwinąć. Teraz raczej koncentrujemy się na tym, co musimy zrobić. Kiedy będę starsza i kiedy będę miała zrobioną bazę, jeżeli chodzi o tenis i przygotowanie fizyczne, to będzie można dokładać takie ciekawe rzeczy - stwierdziła.

Świątek wypowiedziała się na temat siatkarskiej reprezentacji Polski. Warto bowiem przypomnieć, że Biało-Czerwoni niedawno pokonali Włochów w finale mistrzostw Europy i tym samym sięgnęli po złoty medal czempionatu Starego Kontynentu.

- Oglądałam finał, ale nie cały turniej. Muszę się przyznać, że jak wróciłam z US Open, to odcięłam się od sportu. Mało oglądałam telewizji, bo chciałam skupić się na sobie i na normalnym życiu. To niesamowite, że są tacy stabilni. Mam wrażenie, że to mógłby być nasz sport narodowy - skomentowała Świątek.

Na koniec zwyciężczyni tegorocznego French Open powiedziała kilka słów na temat żużla.

- Mam wrażenie, że w niektórych miastach w Polsce żużel to religia, a w innych miejscach zupełnie się o nim nie mówi. Jest to bardzo ciekawe. Ja mocniej o żużlu słyszę od kilku lat. Kiedy byłam mała, to nie zdawałam sobie sprawy, jak to wszystko wygląda i nie znałam zasad. Nie miałam jeszcze szansy obejrzeć, ale zrobiłabym to z przyjemnością - podsumowała.



Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.