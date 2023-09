Polsat Sport z rekordem oglądalności finału Mistrzostw Europy siatkarzy

Całkowita widownia Polsatu Sport w dniu finału Mistrzostw Europy siatkarzy wyniosła 5,7 mln. widzów. Dokładnie o godzinie 22:47, w kulminacyjnym momencie meczu, Polakom razem z Polsatem Sport kibicowały 2 miliony widzów. To najlepsze wyniki w historii Polsatu Sport, którego dzienny udział w polskim rynku telewizyjnym w dniu 16 września 2023 roku zamknął się w liczbie 5,5%. Średnia widownia tegorocznego EuroVolleya, w grupie wiekowej 4+, jest aż o 40% wyższa od turnieju z 2009 roku, gdy Polacy po raz pierwszy wywalczyli tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu.

Konsekwentne wspieranie rozwoju polskiej siatkówki przez Telewizję Polsat przynosi więc znakomite wyniki zarówno w ujęciu sportowym, jak i pod względem popularności dyscypliny i zawodników.



Polsat Sport z najszerszą ofertą transmisji sportowych



Dzięki zbudowaniu najszerszej oferty sportowych transmisji w Polsce, widzowie włączają Polsat Sport tak samo chętnie, niezależnie od pory roku. Wiosną widzowie Polsatu Sport żyli piłką nożną oraz siatkówką w wydaniu klubowym, jak i reprezentacyjnym.

W lipcu hitem oglądalności kanału był wielkoszlemowy tenisowy Wimbledon z udziałem między innymi Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Na przełomie sierpnia i września największym zainteresowaniem cieszył się EuroVolley kobiet i mężczyzn.



Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy i siatkarek w Polsat Sport



Zakończenie Mistrzostw Europy nie oznacza dla kibiców końca emocji, bo Biało-Czerwone reprezentacje siatkarskie rozpoczynają walkę o kwalifikacje na igrzyska olimpijskie. Do 24 września w Łodzi trwa turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Sobotnie zwycięstwo Polek w meczu ze Słowacją i niedzielny triumf nad Koreą Południową, przybliżyły Polki do wyjazdu do Paryża. W kolejnych meczach Biało-Czerwone zmierzą się z Kolumbią (19 września), Tajlandią (20 września), Niemcami (22 września), Stanami Zjednoczonymi (23 września) oraz Włochami (24 września).

Polsat Sport pokaże na żywo wszystkie mecze turnieju w Łodzi oraz zawodów w chińskim Xi’An, na których w dniach od 30 września do 8 października rywalizować będą polscy siatkarze.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.