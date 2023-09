Liga Mistrzów: Young Boys - RB Lipsk. Relacja i wynik na żywo

Oba zespoły znalazły się w grupie z Manchesterem City oraz Crveną zvezda. Faworytami do pierwszego miejsca są zatem obrońcy Pucharu Europy z Etihad Stadium, podczas gdy pozostałe ekipy powinny zaciekle walczyć o drugą pozycję.

Najwyższe notowania, aby wespół z "The Citizens" awansować do 1/8 finału Champions League posiada drużyna z Lipska, która w poprzednim sezonie niemal do samego końca walczyła o mistrzostwo Niemiec. Ostatecznie skończyło się na trzecim miejscu, co umożliwiło piłkarzom tej drużyny grę w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Dodatkowo klub naszych zachodnich sąsiadów sięgnął po triumf w Pucharze Niemiec, a na początku tego sezonu wygrał kosztem Bayernu Superpuchar kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny skandal z udziałem Neymara? Chodzi o jego ciężarną partnerkę

W Bundeslidze zawodnicy RB Lipsk przegrali na inaugurację z Bayerem Leverkusen 2:3, ale w trzech kolejnych meczach odnieśli komplet zwycięstw i znajdują się na trzeciej lokacie. Warto podkreślić sporą liczbę strzelonych goli w tychże konfrontacjach - aż 13. Pod tym względem tylko VfB Stuttgart może pochwalić się lepszą ofensywą - 14.

Young Boys to mistrzowie oraz triumfatorzy Pucharu Szwajcarii. W poprzednim sezonie ich dominacja nie podlegała dyskusji, czego dowodem aż 16 punktów przewagi nad drugim zespołem Servette. Również w tym sezonie "młodzi chłopcy" spisują się bez zarzutów - w pięciu kolejkach odnieśli trzy zwycięstwa i zanotowali dwa remisy. Do prowadzącego Zurychu tracą punkt, ale posiadają jeden mecz więcej do rozegrania.

Oba zespoły nie miały jeszcze okazji rywalizować ze sobą. Zdaniem ekspertów Young Boys powinno walczyć z Crveną o trzecie miejsce w grupie i prawo gry w fazie pucharowej Ligi Europy. Szwajcarzy z pewnością pragną namieszać szyki faworytom i być może już w pierwszej kolejce uda im się sprawić niespodziankę.

Relacja i wynik na żywo meczu Young Boys - RB Lipsk od godz. 18:45 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport