Włoski klub, w którym gra trzech Polaków, zmienił trenera

Włoski klub Empoli, którego piłkarzami są Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński oraz Iwo Kaczmarski, zmienił trenera. Po niedzielnej porażce 0:7 z Romą posadę stracił Paolo Zanetti. Zastąpił go Aurelio Andreazzoli.

Po czterech kolejkach Serie A Empoli zamyka tabelę. Doznało czterech porażek i nie zdobyło nawet jednej bramki, a straciło 12.

69-letni Andreazzoli już po raz czwarty obejmuje Empoli. To pod jego wodzą zespół w 2018 roku awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po raz ostatni w toskańskim klubie pracował w sezonie 2021/22. Choć drużyna uplasowała się na 14. miejscu, to nie przedłużono z nim umowy i zatrudniono Zanettiego.

Andreazzolego pierwszy mecz po powrocie czeka wyjątkowo ciężki. W niedzielę Empoli podejmie prowadzący w tabeli Inter Mediolan.

MC, PAP