Węgrzyn przyznał, że decyzja, aby następcą zwolnionego Fernando Santosa został Probierz nie była dla niego zaskoczeniem.

"Jeśli na poważnie było rozważanych dwóch kandydatów – Probierz i Papszun, to prezes Kulesza wybrał tego, którego lepiej zna i z którym będzie się lepiej rozumiał. To według mnie było decydujące. Miał bliżej do Probierza niż Papszuna. Zupełnie na innym poziomie jest też zaufanie prezesa Kuleszy niż to było w stosunku do Santosa. Tam chemii brakowało od początku i to było złe. Obecny wybór lepiej rokuje, bo obydwaj bardzo dobrze się znają, lubią i świetnie się dogadywali. To bardzo ważny aspekt w kontekście pracy z reprezentacją" – stwierdził.

ZOBACZ TAKŻE: "Polski Guardiola", whisky i konferencja po niemiecku. Takiego selekcjonera jeszcze nie było

Do końca eliminacji mistrzostw Europy reprezentację Polski czekają jeszcze trzy mecze, ale nawet komplet zwycięstw nie gwarantuje awansu. Szansą na kwalifikację mogą być jeszcze przyszłoroczne baraże.

"Przed Probierzem trudne zadanie, ale ma on odpowiednie doświadczenie, nawet większe niż Papszun, więc może jest to odpowiedni moment, aby to właśnie teraz z tego skorzystał? Od ponad roku prowadził młodzieżówkę, a więc ma już przetarcie z reprezentacją, bo to nie jest taka sama praca, jak na co dzień w klubie. To dla niego plus. Jest jeszcze szansa, aby te eliminacje uratować. Przed ich rozpoczęciem wydawało się, że z tej grupy nie da się nie awansować, ale sytuacja się zmieniała. Z drugiej strony nie ma już tak wielkiego ciśnienia, bo to co najważniejsze już zostało zmarnowane, więc Probierz może to tylko odbudować" – podkreślił Węgrzyn, który ma nadzieję, że teraz do reprezentacji trafi więcej piłkarzy z ekstraklasy.

"Uważam, że ostatnio była traktowana trochę po macoszemu. Trener Santos nie dawał szansy grającym w niej piłkarzom. Probierz ma na pewno większe rozeznanie i myślę, że powołań dla przedstawicieli ekstraklasy będzie więcej" – podsumował.

KN, PAP