Większość kibiców tenisa kojarzy Raducanu z jej występów na US Open w 2021 roku. To wtedy Brytyjka niespodziewanie sięgnęła po zwycięstwo na wielkoszlemowej imprezie. Mimo to od tego czasu urodzona w 2002 roku zawodniczka ma problem, by wrócić na najwyższy poziom.

W 2023 roku Raducanu rozegrała zaledwie dziesięć meczów. Nie pojawiła się na tegorocznych edycjach US Open, Wimbledonu oraz French Open. Natomiast z Australian Open odpadła w drugiej rundzie, kiedy lepsza od niej okazała się Cori Gauff. Nic zatem dziwnego, że Brytyjka straciła swoją pozycję w rankingu WTA. Kiedyś plasowała się na dziesiątym miejscu, teraz jest 214.

Wielu fanów zastanawiało się, co dalej z karierą nękanej kontuzjami zawodniczki. Raducanu postanowiła zabrać głos w sprawie swojej przyszłości w rozmowie z BBC Londyn.

- Wrócę w przyszłym sezonie - powiedziała 20-latka.

Okazuje się zatem, że kontuzje tenisistki były poważniejsze, niż początkowo przypuszczano. Przez to Raducanu nie pojawi się na korcie do końca sezonu.

AA, Polsat Sport