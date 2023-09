Rozpoczynamy maraton z galami Babilon MMA. W ciągu trzech tygodni odbędą się trzy gale. Pierwsze wydarzenie zostanie zorganizowane w Chełmie. W walce wieczoru o tytuł tymczasowego mistrza w kategorii półśredniej zmierzą się Tymoteusz Łopaczyk (9-3, 4 KO, 3 Sub) i Marek Jakimowicz (5-0, 3 KO, 2 Sub). Transmisja gali Babilon MMA 38 w Polsacie Sport Fight i Super Polsacie.

Przypomnijmy, że regularnym czempionem w dywizji do 77,1 kg jest Łukasz Siwiec. "Brutal" występy w Babilon MMA łączy jednak z występami w czeskiej organizacji Oktagon i na razie nie przystępuje do obrony tytułu. W związku z tym na gali w Chełmie poznamy mistrza tymczasowego.

W ostatnim występie Łopaczyk pokonał na punkty Kleversona Cruza. Miało to miejsce w lipcu 2022 roku. To oznacza, że "Honey Badger" powróci do klatki po trwającej ponad 14 miesięcy przerwie. Jego przeciwnikiem będzie Jakimowicz. Mieszkający i trenujący w Belfaście zawodnik rozpoczął zawodową karierę w 2020 roku.

Od tamtej pory wygrał wszystkie pięć pojedynków. W dwóch ostatnich został jednak zdyskwalifikowany za stosowanie niedozwolonych środków. Oba przypadki miały miejsce we francuskiej organizacji Ares FC, gdzie tego typu sytuacje budzą duże kontrowersje. Niemniej jednak nikt nie ma wątpliwości, że Jakimowicz będzie dużym wyzwaniem dla Łopaczyka.

Ciekawie zapowiada się co-main event. W limicie dywizji półciężkiej zmierzą się Bartłomiej Gładkowicz (8-4, 4 KO, 3 Sub) i Piotr Walawski (11-9-1, 3 KO, 3 Sub). Obaj zawodnicy byli uczestnikami programu "Tylko Jeden". Łącznie na kibiców czeka dziewięć starć.

Transmisja gali Babilon MMA 38 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz w Super Polsacie (od 20:00).

Karta walk gali Babilon MMA 38 w Chełmie:

Walka wieczoru o tymczasowy pas w wadze półśredniej (do 77 kg):

5 x 5 min – Tymoteusz „Miodożer” Łopaczyk (9-3) vs Marek „Grizzly” Jakimowicz (3-2)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Bartek „Clark Kent” Gładkowicz (9-4) vs Piotr „Leda” Walawski (11-9-1)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sergiusz Zając (3-1) vs Dominik Owsiany (2-3)



Walka K1 w kategorii do 91 kg:

3 x 3 min – Łukasz „Kudłaty” Bartnik (3-0) vs Paweł „Mular” Mularczyk (7-1)



Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Błażej Majdan (4-4) vs Bartek Stawinoga (1-1)



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min – Krystian Szczęsny (2-2) vs Adrian Żak (1-2)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Kamil Mękal (0-2) vs Szymon Herrmann (1-0)



Walka w wadze muszej (do 57 kg):

3 x 5 min – Paulina Wiśniewska (debiut) vs Dominika Steczkowska (debiut)



Walka semi-pro w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min – Oskar Hyćko vs Oskar Janas

mtu, Polsat Sport