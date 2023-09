Czas rozpocząć maraton gal Babilon MMA. W ciągu trzech tygodni odbędą się trzy wydarzenia. Najpierw zawodnicy wejdą do klatki w Chełmie. W walce wieczoru dojdzie do pojedynku, którego stawką będzie pas tymczasowego mistrza organizacji w wadze półśredniej. O to trofeum powalczą Tymoteusz Łopaczyk (9-3, 4 KO, 3 Sub) i Marek Jakimowicz (3-2, 2 KO, 1 Sub). Relacja i wyniki na żywo gali Babilon MMA 38 na Polsatsport.pl