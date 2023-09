Rywal Gamrota komplementuje Polaka. "To absolutna czołówka"

Już niebawem Mateusz Gamrot (22-2-1NC, 7 KO, 5 Sub) stoczy kolejny pojedynek na gali UFC. Tym razem przeciwnikiem Polaka będzie Rafael Fiziev (12-2, 8 KO, 1 Sub), który w rozmowie dla magazynu "Koloseum" bardzo komplementuje "Gamera".

Gamrot wraca do oktagonu po półrocznej przerwie. Ostatnią walkę stoczył w marcu, gdzie zmierzył się z Jalinem Turnerem i wygrał poprzez niejednogłośną decyzję sędziów.

Polak ma zatem spore szanse, aby niebawem stoczyć pojedynek o pas w kategorii lekkiej. Warunkiem jest oczywiście wygrana z Fizievem, który opowiedział, jak to się stało, że rozpoczął trenowanie sportów walki.

- Kiedy byłem mały przenieśliśmy się ze wsi do miasta. Poszliśmy do nowej szkoły i przekonałem się, że dzieci w mieście są trochę inne. Kilku chłopaków zaczęło mnie zaczepiać i dostałem po twarzy. Niedługo później zacząłem trenować tajski boks, bo chciałem się zemścić. Tak też się stało - powiedział.

ZOBACZ TAKŻE: Babilon MMA 38: Wyniki ważenia

Tak jak o Fizievie mówi się, że jest jednym z najlepszych stójkowiczów, tak o Gamrot posiada reputację jednego z czołowych zapaśników federacji UFC. Reprezentant Azerbejdżanu wypowiada się na temat Polaka w samych superlatywach.

- Walka z Mateuszem Gamrotem to dla mnie duże wyzwanie, bo jego umiejętności zapaśnicze i glaplerskie są na najwyższym poziomie. Moim zdaniem to absolutna czołówka. W dywizji lekkiej jest w najlepszej trójce, jeśli chodzi o parter. Jest też bardzo kreatywny. W stójce też nie jest zły. Potrafi trafić. Kończył już walki przez nokaut. Uważam, że to dobry zawodnik, gdyż potrafi mieszać style. Będzie się z tobą bił w stójce i zrobi wszystko, żebyś zapomniał o zapasach. Gdy o tym zapomnisz, wtedy przeniesie walkę do parteru. Ma to bardzo dobrze opanowane - przyznał Fiziev.

Transmisja karty głównej gali UFC Vegas 79 rozpocznie się o godzinie 01:00 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Pojedynek Gamrot - Fiziev powinien rozpocząć się ok. 03:00.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała wypowiedź Fizieva w załączonym materiale wideo.

KN, Polsat Sport